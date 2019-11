Giulio Raselli, il trono è a rischio? Le corteggiatrici si assentano

Si preannuncia scoppiettante la nuova puntata del trono classico di Canale 5, per gli appassionati telespettatori di Uomini e donne. Secondo le ultime anticipazioni fornite in rete, la nuova registrazione del trono di Giulio Raselli vede quest'ultimo in difficoltà e il suo trono a rischio.

In occasione della registrazione dell'ultima puntata si è discusso della foto che immortala Giulio in atteggiamenti particolarmente complici con una ragazza e che era stata realizzata la scorsa estate. E l'immagine in questione aveva recentemente scatenato non poche critiche sui social, giunte da parte di chi attribuirebbe della malafede al tronista Giulio Raselli (29 anni, ndr). Il tronista è ad oggi accusato di aver conosciuto la sua attuale corteggiatrice Giulia D'Urso nel corso dell'estate 2019, quindi prima del suo trono, e di essere ritratto proprio con quest'ultima nella presunta foto "incriminata", che è oggetto di discussione nel nuovo appuntamento tv di Uomini e donne, registrato il 27 novembre. Nello studio del dating-show di Maria De Filippi, si è presentata la ragazza con cui Raselli era stato fotografato in estate e la testimonianza riportata da quest'ultima ha smentito categoricamente quanto spifferato dai recenti rumor. La ragazza-testimone ospitata a Uomini e donne ha, dal suo canto, confermato di aver avuto un flirt con il bel Giulio. Ma il trono di quest'ultimo continua, tuttavia, ad essere a rischio.

Secondo le anticipazioni fornite da Gossip e Tv, nella nuova puntata del trono classico, infatti, non si sono presentate in studio le due corteggiatrici di Giulio Raselli, Giovanna Abate (25 anni, ndr) e Giulia D'Urso (24 anni, ndr). La conduttrice, Maria De Filippi, ha cercato di aiutare il tronista trovatosi in difficoltà, sospingendolo ad avere due videochiamate con le sue pretendenti. La prima chiamata è avvenuta con la corteggiatrice Giovanna, la quale ha confermato a Giulio che non si sarebbe presentata in puntata. E, alla seconda videochiamata di Giulio, anche Giulia si è rifiutata di apparire a Uomini e donne, ritenendo che Raselli fosse, secondo lei, più interessato alla conoscenza di Giovanna. La difficile puntata che vede protagonista Giulio Raselli, la cui prima parte va in onda nella giornata di oggi, vede il tronista in procinto di raggiungere la sua corteggiatrice Giovanna, usando una macchina messa a sua disposizione dal programma di Canale 5. E l'accadimento in questione, stando allo spoiler trapelato in rete, dovrebbe essere trasmesso nella puntata che andrà in onda la settimana prossima.

Giulio Raselli va da Giovanna, dopo la scarpata di lei

Recentemente, nello studio di Uomini e donne Giovanna Abate era diventata protagonista di un gesto estremo, compiuto ai danni di Giulio Raselli. La corteggiatrice era finita in preda alla gelosia nutrita nei riguardi del tronista Raselli ed aveva lamentato a Uomini e donne che Giulio avesse organizzato per lei lo stesso tipo di esterna registrata in precedenza con Giulia D'Urso. Il che aveva, poi, sospinto Giovanna a scatenare tutta la sua ira, gettando una sua scarpa, diretta al viso di Giulio Raselli. Un gesto quest'ultimo che aveva lasciato di sasso tutti i presenti accorsi in studio.

