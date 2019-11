Giusy Ferreri rivela di essere nata con una malformazione al cuore

"Siamo momenti perfetti" canta nel ritornello della sua nuova canzone Giusy Ferreri, la quale si è presentata tra gli ospiti in studio a Verissimo. Nella nuova puntata del talk-show condotto da Silvia Toffanin, trasmessa lo scorso 23 novembre, la Ferreri è diventata protagonista di un'intervista esclusiva, nella quale la stessa si è raccontata a ruota libera su vita e carriera. Giusy Ferreri si classificava al secondo posto tra i finalisti della prima edizione italiana di X Factor e ora è tornata sulle scene musicali con un nuovo album, per la gioia dei suoi fedeli sostenitori. E, in occasione della sua intervista rilasciata alla Toffanin, la popstar non ha nascosto di aver combattuto a lungo un problema di salute che le ha segnato la vita, dalla nascita fino all'età di 21 anni.

"Sei super sexy! Momenti perfetti... è un momento perfetto questo per te?", esordisce così la Toffanin, rivolgendosi all'ospite in studio. "Sì, assolutamente sì. Sono soprattutto contenta che sia uscita questa mia nuova canzone -fa sapere la Ferreri-. Se sono una leonessa sul palco? Mi scateno parecchio, soprattutto quando sono con la mia band in tour". "Tu sei anche la donna dei record-prosegue nell'intervista la conduttrice-, sei stata più di 48 volte alla numero 1 nella classifica di vendita singoli, più di Madonna, e hai vinto un disco di diamante con Baby K per il singolo Roma Bangkok.".

E alle ultime parole pronunciate sulla sua carriera da Silvia Toffanin, Giusy Ferreri non ha nascosto di sentirsi appagata per il successo raggiunto nel corso degli anni, in quanto cantante, e di essere grata ad un artista in particolare, che le ha fatto "il regalo più grande": "Anche dalle collaborazioni ci si scopre e in fase di apertura come queste scopro cose nuove di me, perché sono sempre stata introspettiva. Tiziano Ferro mi regalò il singolo Non ti scordar mai di me e fece da produttore anche del mio primo album Gaetana, che ha conseguito un disco di diamante e due dischi di platino". "Tra me e Giusy Ferreri c'è stata della chimica- faceva sapere agli esordi della Ferreri, il cantante Tiziano Ferro, che Giusy oggi ricorda come il suo mentore in musica-. Ci siamo dovuti conquistare tutto e per questo non insceniamo capricci da star".

La vita di Giusy Ferreri è stata ad oggi costellata da molti successi e il sogno più importante, che è riuscita a coronare, è quello della maternità, raggiunta 2 anni fa con la nascita della primogenita Beatrice.

Nel corso del suo intervento televisivo registratosi a Verissimo, la Ferreri ha confidato al pubblico di Canale 5 di essere nata con una malformazione congenita al cuore, per via della quale ha deciso di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, all'età di 21 anni. “Sono nata con una malformazione al cuore, non potevo fare attività fisica“, ha raccontato Giusy Ferreri sul problema di salute che l'ha sospinta a farsi operare.

L'operazione è ben riuscita e le ha cambiato radicalmente la vita, tanto da permetterle di fare attività fisica dopo 21 anni . “Adesso mi sto dando alla pazza gioia“, ha aggiunto la cantante con il sorriso sulle labbra. “Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa?”, ha infine chiesto la conduttrice all'ospite intervenuta in studio. E la Ferreri non ha esitato a ribattere sugli anni vissuti imparando a convivere con la sua malformazione: “Della mia ‘vita precedente’ non vorrei niente. È rimasto tutto, ho solo aggiunto altre cose”.