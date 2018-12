Gomorra, in primavera torna in tv con la stagione 4. La saga dei Savastano continua

C’è grande attesa per il nuovo capitolo di Gomorra. La serie prodotta da Sky e ispirata al libri di Roberto Saviano, sta per tornare in tv. Il capitolo 4 debutterà in primavera, a marzo 2019 e sono previsti 12 nuovi episodi suddivisi in 6 prime serate.

A confermarlo è stato lo stesso Salvatore Esposito, il Jenny Savastano di Gomorra, in un breve video condiviso sui profili social. Le riprese sono terminate qualche settimana fa, in un set che ha fatto il giro dell’Italia e dell’Europa. Napoli è ancora il punto nevralgico degli avvenimenti, ma ci saranno scene anche a Roma, a Bologna e persino a Londra. Confermata, definitivamente, l’uscita di scena di Ciro di Marzio. L’attore Marco D’Amore però diventa regista e sarà dietro la macchina da presa per due episodi della serie. Come regista torna sia Francesca Comencini che Claudio Cupellini. Alcune riprese si sono svolte nella Città della Scienza di Napoli, poco dopo l’incendio che ha devastato la struttura.

Sullo sfondo di Gomorra resta la guerra tra i clan e i patti scellerati per la gestire la piazza di spaccio e altre attività illecite. Nella stagione 4 però si promettono tanti cambiamenti. Dopo al morte di Ciro, Jenny decide di prendersi una pausa di riflessione, affidando a Patrizia l’impero dei Savastano. Il malavitoso vorrebbe cercare di costruire un futuro migliore per suo figlio, ma una nuova guerra sanguinosa sta per sconvolgere tutta Napoli.

La saga nazional-popolare che ha gettato luce sul lato difficile di Napoli è un successo anche all’stero. Gomorra viene trasmessa sul network della HBO, la stessa rete che trasmette Il Trono di Spade. Intanto, dalle news che trapelano in rete, la stagione 5 è già in fase di produzione e si profila all’orizzonte anche la origin story sul personaggio di Ciro.