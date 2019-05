Grande Fratello, Cristian piange litigando con il padre di Michael

Nella nuova puntata di "Domenica Live", è apparso tra gli ospiti in studio l'ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello. Così, questa domenica si è parlato di Michael Terlizzi. A lanciare i primi rumor sul conto della presunta omosessualità di Michael, era stato recentemente Cristian Imparato, che ormai fuori dal Gf16 continua a sostenere che Terlizzi stia nascondendo di essere gay. Un'indiscrezione per via della quale Cristian viene tacciato dai fan di Michael di creare dei finti rumor sul loro beniamino, al mero scopo di ottenere visibilità.

E quando nello studio del talk domenicale è intervenuto l'altro ospite nonché padre di Michael, Franco Terlizzi, che si è detto dello stesso avviso dei sostenitori del figlio, Cristian ha voluto chiarire la sua posizione difendendosi da ogni attacco. Imparato è apparso visibilmente provato, soprattutto dopo aver ascoltato la testimonianza di un terzo ospite, stiamo parlando di Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi reduce dal suo coming-out, che ha lanciato un nuovo rumor, secondo cui Michael avrebbe corteggiato un ragazzo in passato.

Cristian Imparato piange per Michael Terlizzi, dopo il Grande Fratello

"Ti sei convinto della eterosessualità di Michael? La smetti di dire che pensi che sia gay?" , ha domandato in studio Barbara d'Urso a Cristian Imparato. Di tutta risposta, l'ultimo eliminato dalla casa del GF16 ha dichiarato: "Siamo teste pensanti, ho pensato che avesse cose da dover tirar fuori. Io non è che mi sono svegliato al mattino, dicendogli 'Sei omosessuale'. Ci sono i video. Con Michael ho instaurato un rapporto importante. Nella Casa, se lo snobbavano tutti, inizialmente era così".

Cristian Imparato è apparso furibondo, dopo aver ascoltato la testimonianza del figlio di Serena Grandi, Edoardo Ercole, il quale ha lanciato in diretta il gossip secondo cui Michael Terlizzi avrebbe flirtato con Gianmarco Onestini, quando i due neo-gieffini erano tentatori a Temptation Island Vip. "E poi io sarei quello che si inventa le cose su Michael? Ma cosa ho detto di male? Che ruba? Ma dove siamo? (...)", si è domandato in lacrime l'ormai ex-gieffino Cristian, alludendo al padre di Michael, Franco Terlizzi, il quale è apparso riluttante a credere alla veridicità della nuova indiscrezione emersa nel salottino della d'Urso.

A "Domenica Live", Franco Terlizzi ha minacciato di voler sporgere denuncia, alla luce delle nuove dichiarazioni rilasciate a "Domenica Live". Ma la padrona di casa, Barbara D'Urso, ha voluto consigliare a Franco di non minacciare i ragazzi in studio: "Comprendo lo choc di Franco, ma scusami Franco, non dire che se lui ha detto che forse Michael ha un'attrazione per un uomo, tu allora fai partire una denuncia... sennò passi per un omofobo".

Segui già la nuova pagina di gossip de il Giornale.it su Facebook?