Gf, Karina attacca Mila: "Denunci la De André perché ti ha dato della cellulitica"

A diverse ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Mila Suarez è tornata al centro del gossip, per essere stata aspramente criticata dagli ospiti che si sono presentati a "Domenica Live". Il motivo per cui Mila Suarez è sotto attacco? Nell'ultima diretta domenicale di Barbara d'Urso, l'ex gieffina ha confermato che intende adire le vie legali contro Francesca De André, con l'accusa di "bullismo", per via di alcuni appellativi che la figlia di Cristiano De André le ha affibbiato tra le mura del GF16.

Secondo i vip schieratisi a "Domenica Live" contro la Suarez, Mila soffrirebbe di "manie di persecuzione" e "vittimismo". In particolare Karina Cascella ritiene che l'ex gieffina, all'età di 30 anni, dovrebbe essere in grado di difendere la sua persona dalle critiche.

Karina Cascella attacca Mila Suarez

Tra chi è insorto a "Domenica Live" contro Mila Suarez, Daniele Interrante si è rivolto all'ex-gieffina schierandosi dalla parte della sua ex, Francesca De André: "Solo tu hai visto il razzismo nelle parole di Francesca" . Vladimir Luxuria ha rincarato la dose, ironizzando sull'appellativo "scimmietta" che la De André ha affibbiato a Mila, e che quest'ultima ritiene "denigratorio": "Tutti proveniamo dalle scimmie. Me ne accorgo anche io quando noto la ricrescita".

Molto atteso dai telespettatori era Alex Belli, il fidanzato storico della Suarez, che a "Domenica Live" ha ribadito il suo pensiero parlando a Mila. " Se tutti sono contro di te, ci sarà un motivo. Fatti un esame di coscienza" , queste le parole dell'attore. E la risposta della Suarez al suo ex non si è fatta attendere: "Quello che dovevi dirmi me lo hai detto. Adesso torna dalla tua fidanzata". Intenta a chiudere la discussione sul "bullismo", Barbara d'Urso ha infine chiesto a Mila se volesse dire qualcosa alla De André, ma ad intervenire al posto dell'ex-gieffina è stata Karina Cascella, che con un tono sarcastico ha esclamato: "Sì che la querela, perché ha detto che ha la cellulite!".