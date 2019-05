Gf, il figlio di Serena Grandi: "Michael ci ha provato con Gianmarco"

Pomeriggio di rivelazioni a Domenica Live, dove durante il talk sul Grande Fratello si è parlato a lungo delle dinamiche all'interno della Casa e non solo. Tra gli ospiti del salotto di Barbara d'Urso c'erano Cristian Imparato, l'ultimo eliminato, e Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, che ha rivelato alcuni retroscena su Michael Terlizzi, ancora in gioco.

Cristian Imparato ha a lungo tenuto banco all'interno della Casa per le sue insinuazioni sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi, sempre smentite. Ci sono stati anche dei diverbi tra i due ragazzi su questo argomento, che però dopo lunghe discussioni sono stati appianati fino alla costruzione di un bel rapporto di amicizia. Tuttavia, le voci sulla presunta omosessualità di Terlizzi non sono cessate e non provengono esclusivamente dal cantante palermitano, perché anche altre persone hanno fatto dichiarazioni in merito.

La prima è stata Guendalina Canessa all'interno della Casa, proprio durante una conversazione con Cristian Imparato. La donna avrebbe riferito che alcuni suoi amici pare abbiano avuto dei rapporti intimi con il concorrente pugliese, che ha negato tutto. Oggi è stato il turno di Edoardo Ercole, che ha invece riferito di presunte avances effettuate da Michael Terlizzi verso Gianmarco Onestini. Gli episodi non sarebbero da collocare durante la partecipazione al Grande Fratello ma durante quella a Temptation Island, programma che vedeva i due ragazzi protagonisti come tentatori.

Il figlio di Serena Grandi ha raccontato a Barbara d'Urso che è stato proprio il fratello di Luca Onestini a fargli la confessione: “Gianmarco la scorsa estate mi ha detto che ha avuto un episodio particolare con Michael Terlizzi durante le riprese di Temptation Island Vip, quando erano in hotel. Mi ha detto ‘Michael c’ha provato con me.” Riccardo Signoretti, presente nel salotto di Canale5, ha confermato le parole di Ercole: “Anche io ho sentito raccontare questa storia, ma non c’ero quindi non so la verità.”

La reazione di Franco Terlizzi, seduto sulle poltrone di Domenica Live durante il talk, è stata molto dura. L'uomo ha minacciato azioni legali verso chi ha riportato questo fatto in quanto, stando alle sue parole, sarebbe falso. Durante la puntata di domani probabilmente Barbara d'Urso mostrerà ai ragazzi quanto avvenuto nella casa, visto che sia Gianmarco Onestini che Michael Terlizzi sono attualmente concorrenti ed entrambi rinchiusi all'interno del Grande Fratello.