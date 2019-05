"Grande Fratello", paura per Serena: scherza e balla, poi la brutta caduta

A poche ore dall'inizio della nuova diretta del Grande Fratello 16, la gieffina Serena Rutelli è tornata a far parlare di sé, diventando protagonista di un momento nefasto. La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli stava lasciandosi abbandonare ad un balletto travolgente con Enrico Contarin e scherzando. Quando, all'improvviso è caduta brutalmente a terra, battendo fortemente la schiena sul pavimento bagnato, in prossimità dei gradini del bagno della casa.

Enrico e gli altri coinquilini si sono inizialmente allarmati per le condizioni di salute della Rutelli, ma è stata proprio Serena a rassicurarli, con una risata fragorosa.

Grande Fratello: un lunedì nero per la diretta

La diretta del Grande Fratello 16 è stata fortemente compromessa dal maltempo, per via del quale Barbara d'Urso è intervenuta recandosi proprio nel bunker di Cinecittà. “Qui Cinecittà – ha spiegato mentre raggiungeva la casa la conduttrice del GF, mostrando i danni causati dalla pioggia -. Chiudete, sta entrando l’acqua. Qui Grande Fratello. […] Vado nell’acquario dai ragazzi perché è saltato l’audio e la diretta per i fulmini. Qui a Roma è saltato l’audio, vado nell’acquario e così vi informo”. “È tutto allagato – ha aggiunto la d'Urso – perché il fulmine è caduto proprio qui sulla casa e quindi è andato via l’audio. Non si sente niente. Oddio l’allagamento”.

Si è trattato di un lunedì nefasto per il "Grande Fratello 16", ma, nonostante il maltempo e i forti disagi, la produzione del Grande Fratello non si è persa d'animo ed è stata finalmente riattivata la diretta del reality-show.

