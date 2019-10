Lo chef Andrea Mainardi si è sposato

Il grande giorno per Andrea Mainardi e la compagna Anna Tripoli è arrivato. Oggi la coppia ha pronunciato il fatidico "sì" di fronte a decine di invitati, parenti e amici. Il cuoco bergamasco, protagonista dell'edizione 2018 del Grande Fratello Vip, è convolato a nozze con la sua "Tripolina", davanti agli occhi commossi di tantissimi volti noti della televisione italiana. Prima tra tutti Antonella Clerici, che con lo chef aveva lavorato a stretto contatto nei primi anni de La Prova del Cuoco. L'annuncio delle nozze era stato dato sei mesi fa in esclusiva a Pomeriggio Cinque. Oggi, al grande appuntamento, non sono mancati gli amici conosciuti a GF Vip, come Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, l'ex Miss Giulia Salemi, Stefano Sala presente all'evento con la neo sposa Dasha Dereviankina, Martina Hamdy e Fabio Basile. Ma anche tanti colleghi dello chef, come il maestro cioccolatiere Ernst Knam con la moglie, Anna Moroni, Daniele Persegani e il celebre chef francese Philippe Léveillé.

Chi invece non è potuto essere presente per cause di forza maggiore sono stati Walter Nudo, che si trova in America, e Benedetta Mazza. I due, con i quali Andrea Mainardi aveva legato nel corso del reality, hanno comunque inviato i loro sentiti auguri attraverso alcuni messaggi social destinati allo chef. Nella splendida cornice dell'Abbazia di San Galgano in provincia di Siena Mainardi e la Tripoli hanno pronunciato i voti al cospetto di parenti ed amici. Tra sorrisi, abbracci e momenti di grande emozione, non è mancata una parentesi commovente con la lettera che il padre dello sposo, Giorgio Mainardi. L'uomo, malato da tempo e impossibilitato a partecipare al matrimonio, ha voluto condividere il momento importante del figlio e della nuora con una toccante lettera. Dopo la cerimonia nuziale, la coppia ha festeggiato, insieme ad amici e parenti, nella splendida location del Castel Monastero, Tuscan Retreat & Spa con una cena in stile street food, vero cavallo di battaglia dello sposo.