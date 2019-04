Andrea Mainardi e Anna Tripoli sposi il 12 ottobre

È ufficiale: lo chef Andrea Mainardi e la compagna Anna Tripoli convoleranno a nozze il prossimo 12 ottobre.

Il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP aveva appassionato il pubblico per la sua storia d’amore nata durante un corso di cucina in cui lui era lo chef. In questa occasione, Mainardi ha avuto modo di conoscere la donna della sua vita, Anna, sconosciuta al mondo dello spettacolo. Nella Casa di Canale 5, poi, Mainardi non ha smesso mai di parlare del forte sentimento che lo lega alla sua “Tripolina” e, alla fine, nonostante la riservatezza che la contraddistingue, Anna decise di fargli una sorpresa.