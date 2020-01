Grande Fratello Vip, cosa accadrà questa sera

Quinta puntata serale per il Grande Fratello Vip tra confronti aperti - tra cui uno tutto al femminile - e un’uscita di scena.

Nel primetime di Canale 5, stasera Alfonso Signorini - con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara - aprirà le porte della casa di Cinecittà per proseguire con il gioco del reality più longevo della televisione italiana, nella sua versione dedicata ai famosi e alle celebrità.

La prima sorpresa: farà il suo ingresso nella casa un’ex concorrente della prima edizione del Gf Vip, Valeria Marini. L’attrice e soubrette avrà un confronto aperto con Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Marini ha infatti avuto con il produttore una relazione durata tre anni, dopo il suo divorzio con Rusic, con il quale è stato invece sposato dal 1983 - l’anno successivo all’esordio cinematografico della donna nel cult “Attila flagello di Dio” - al 2000.

Si parlerà ancora di amori passati con la seconda sorpresa: un focus sulla storia del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. Lo scorso anno è infatti esplosa l’indiscrezione secondo cui Clizia avrebbe tradito il musicista con l’attore Riccardo Scamarcio. L’influencer avrebbe sostenuto che con l’attore ci sarebbe stato solo un bacio, dato quando ormai il suo matrimonio era terminato e la coppia era quindi già separata.

Infine durante la puntata si scoprirà chi, tra i concorrenti al televoto, deve abbandonare la casa più spiata d’Italia tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Su Twitter, alcuni utenti sperano che Pasquale e Patrick, i due highlander del Gf, non siano eliminati: si tratta di due volti ormai consueti nel reality e il pubblico si è affezionato, anche grazie agli approfondimenti che negli anni passati la Gialappa’s Band dedicò loro.

Proprio Patrick, in questi giorni, ha ricordato di quando andò nella suite con Katia Pedrotti: la scena è diventata un cult della televisione italiana. Il concorrente ci ha scherzato su, immaginando di andare in suite con una concorrente, bere e vomitare. In realtà tutto questo è già accaduto veramente.

