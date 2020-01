Gf Vip, Katia Pedrotti amica di Patrick Ray Pugliese? Lei gela i fan: "Resta il ricordo"

Lo scorso mercoledì 8 gennaio 2020 e in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la prima puntata del rinnovato Grande fratello vip, che quest'anno è giunto alla sua quarta edizione consecutiva. Il reality-show, che ha segnato il suo ritorno su Canale 5, è condotto per la prima volta da Alfonso Signorini e vede 19 vip confermati nel cast come concorrenti e a quest'ultimi si aggiungono 4 "Highlander", ovvero 4 vecchie glorie del Gf: Pasquale Laricchia (Gf3, ndr), Salvo Veneziano (Gf1, ndr), Sergio Volpini (Gf1, ndr) e Patrick Ray Pugliese (Gf4, ndr). I 4 concorrenti storici del noto reality -nella prima puntata del Gf vip 4- hanno avuto accesso nel privée, una stanza per niente confortevole rispetto al resto della celebre Casa più spiata d'Italia, dove hanno poi accolto l'attore Fabio Testi, il più nominato dalle concorrenti (donne, ndr) vip nella serata di ieri. Tra i 4 "Highlander", particolarmente chiacchierato nelle ultime ore è Patrick. Il gieffino dalla chioma biondo platino viene ricordato, ancora oggi, dai fedeli telespettatori del Gf soprattutto per il legame d'amicizia che riuscì a creare ben 16 anni fa con la sua allora coinquilina Katia Pedrotti, che è allo stato attuale un'influencer e mamma vip.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete sul Gf vip, qualcuno ha chiesto alla Pedrotti, sul profilo Instagram di quest'ultima, se fosse ancora amica di Patrick Ray Pugliese. E la diretta interessata non ha esitato a rispondere al quesito ricevuto in rete. “Ciao Katia, con Patrick sei ancora in amicizia come nel 2004?”, è la domanda che una follower della Pedrotti ha lanciato alla sua beniamina. E la risposta dell'influencer non si è fatta attendere molto: “No, non come nella Casa".

A dispetto di quanto si possa pensare, tra le mura della casa del Grande fratello le emozioni si vivono in modo amplificato, in quanto i concorrenti vengono reclutati nella Casa per diverse settimane e vivono una convivenza forzata. E rivolgendosi alla sua fan, l'ex gieffina Katia ha lasciato intendere che non sia più amica di Patrick come lo era 16 anni fa, al Gf. "All’interno ci si unisce molto -ha, infatti, aggiunto la Pedrotti, in risposta alla domanda ricevuta su Instagram-, ma una volta fuori si ritorna alle proprie vite e abitudini! Rimane il ricordo di aver condiviso qualcosa di magico che non dimenticheremo mai”.

Katia Pedrotti e il matrimonio con Ascanio Pacelli del Grande Fratello

Oggi Katia Pedrotti non è single, ma è una mamma e moglie a tempo pieno. L'ex gieffina si è unita in matrimonio con Ascanio Pacelli, dopo aver avviato con quest'ultimo una conoscenza all'interno della Casa del Grande fratello. Tra i due non sono mancati momenti di crisi, nel corso della loro love-story. Tuttavia, le difficoltà sono state ampiamente superate, nel rapporto di coppia. I due coniugi hanno dato alla luce due figli: Matilda e Tancredi.