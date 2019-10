Grande Fratello VIP, Paola di Benedetto, Adriana ​Volpe e Michele Cucuzza entreranno nella casa?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è alle porte e iniziano a circolare i primi nomi dei possibili concorrenti. L'influencer Paola Di Benedetto, il giornalista Michele Cucuzza e le showgirl Adriana Volpe e Antonella Elia sarebbero i primi quattro nomi confermati. A lanciare l'indiscrezione è stato il portale Blogo che, nelle scorse ore, ha dato per certa la partecipazione dei quattro concorrenti alla versione Vip del Grande Fratello.

Secondo fonti considerate attentibili da Blogo, i quattro personaggi faranno parte del gruppo di concorrenti dell'edizione 2019 del fortunato reality show prodotto dalla Endemol. La prima è Antonella Elia che, dopo la partecipaizone a L'Isola dei Famosi e a Tale e quale Show, potrebbe mettersi nuovamente in gioco al GF. Tra i partecipanti della nuova edizione ci saranno anche il conduttore Michele Cucuzza che, dopo i fasti in Rai oggi, oggi lavora a Tele Norba e un altro volto ex Rai, Adriana Volpe. Quest'ultima aveva annunciato a Verissimo, forse sibillinamente, di essere pronta a una nuova esperienza dopo le delusioni giunte da Viale Mazzini. Infine la porta rossa dovrebbe essere varcata dalla giovane influencer Paola Di Benedetto, già nota per aver preso parte all'Isola dei Famosi. Ancora incerta, infine, la partecipazione di Scialpi. Il cantante, negli ultimi giorni, aveva innescato una polemica con la produzione per la bassa offerta di compenso ricevuta per partecipare. Scialpi, in un video social, non aveva confermato l'ingresso nella casa.

Poco ancora si conosce, invece, dell'inizio della trasmissione. Sempre secondo quanto riportato dal portale il programma dovrebbe prendere il via a fine ottobre e proseguire fino a metà dicembre, per un totale di tredici puntate. Alfonso Signorini, a cui Endemol ha affidato la conduzione (e la scelta del cast) sarà affiancato (come già avvenne con Ilary Blasi) da due opinionisti di eccezione, che con ogni probabilità saranno due donne.