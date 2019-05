Grande Fratello, Vladimir Luxuria da oggi nella casa

Vladimir Luxuria è pronta a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 16. A darne l'annuncio è stata Barbara d'Urso durante il consueto appuntamento con Pomeriggio5, annunciando altri nuovi passaggi attraverso la porta rossa durante la diretta di questa sera.

La conduttrice ha fatto capire che l'ex politica e attivista per i diritti LGBT non sarà una concorrente ma probabilmente è stata chiamata come ospite solo per movimentare gli equilibri della casa. Prima di lei, in quel ruolo sono entrati al Grande Fratello Alberico Lemme e Guendalina Canessa, la cui permanenza nella casa è durata per entrambi solo due settimane. La d'Urso non ha specificato per quanti giorni dovrà stare nella casa Vladimir Luxuria ma è molto probabile che anche per lei si prospetta una permanenza simile, visto e considerato che l'edizione è quasi alle battute finali.

Sembra sfumata la possibilità per Eliana Michelazzo di entrare a far parte del cast di questa edizione, anche solo come ospite della casa. La notizia si è diffusa ieri pomeriggio in merito alle fortissime dichiarazioni fatte sul tema di “Mark Caltagirone” nell'intervista che verrà trasmessa mercoledì durante Live – Non è la d'Urso. Oltre a Vladimir Luxuria, pare che nella casa del Grande Fratello entrerà anche Fabrizia De André, sorella di Francesca. Dopo le foto di un nuovo tradimento da parte di Giorgio Tambellini e alcune rivelazioni hot fatte durante Domenica Live, Fabrizia vuole entrare nella casa per far chiarezza alla sorella sulle vicende esterne. La più piccola delle due sorelle De André sta vivendo un momento di forte confusione, perché se da un lato è fortemente attratta da Gennaro Lillio, suo coinquilino, dall'altra non vuole lasciarsi andare per rispetto del suo (ex) fidanzato. Cosa succederà questa sera?