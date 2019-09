Grande successo per Agostino Penna a Tale e Quale Show

La nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, sta riscontrando un grande successo da parte del pubblico. Anche la seconda puntata, che è andata in onda venerdì 20 settembre, si conferma leder di ascolti. Merito di uno show che è capace, tutte le volte, di divertire con gusto.

A vincere è stato Agostino Penna che ha indossato i panni di Gaetano Curreri, laeder degli Stadio. L’artista che la scorsa settimana aveva già convinto i giudici, questa volta è stato premiato per la sua perfomance con il massimo dei punti, arrivando al primo posto della classica. Un’imitazione che è stata molto credibile, capace di superare quella di Gigi e Ross e quella di Lidia Schillaci. Tutti i giudici si sono alzati per una standing ovation, sbalorditi non solo per l’estrema somiglianza al cantante degli Stadio (mai portato fino ad ora negli studi di Tale e Quale Show), ma anche per la sua interpretazione che è stata impeccabile. Anche il web ha apprezzato la verve di Agostino Penna che, per ora, si conferma una delle promesse del talent di Rai Uno. Originario di Avellino, ha all’attivo diverse collaborazioni nel mondo della musica. Agostino Penna ha recitato anche in Don Matteo e Distretto di Polizia.