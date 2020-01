Grande successo per Bake Off Italia di Flavio Montrucchio

Si dice spesso che in Italia non ci siano nuove generazioni di conduttori talentuosi e che si faccia difficoltà ad avere un ricambio generazionale. Un discorso che, allargato, potrebbe essere valido per molti settori oltre a quello televisivo. Eppure non è così, perché i talenti giovani ci sono e si stanno facendo le ossa. Tra loro c'è Flavio Montrucchio, quarantenne dagli occhi di ghiaccio, attualmente impegnato su Real Time.

Sul canale di punta del gruppo Discovery, Flavio Montrucchio ha debuttato ieri, 3 gennaio, alla guida di Bake Off Italia – All Stars Battle con risultati più che soddisfacenti. La puntata ha registrato una media di quasi 500mila spettatori ma oltre al gradimento del pubblico a casa, Flavio Montrucchio ha riscosso grande successo soprattutto sui social. L'hashtag #bakeoffitalia è stato in tendenza alla prima posizione su Twitter per tutta la serata, con commenti decisamente positivi per il conduttore dagli occhi di ghiaccio. "Facciamo una petizione per avere sempre Flavio Montrucchio come presentatore", "Flavio Montrucchio è bravissimo alla conduzione. Poi amo la sua dizione pulita. Finalmente c’è ancora qualcuno che parla bene in tv", "Flavio si dimostra sempre più bravo e all’altezza in ogni cosa che fa" , si legge su Twitter e questi sono solo alcuni dei tanti messaggi arrivati durante la messa in onda di Bake Off Italia, che Montrucchio ha preso in eredità dalla brava Benedetta Parodi.

La carriera di Flavio Montrucchio è in continua ascesa e il pubblico sembra apprezzare la sua grazia e i suoi modi sempre gentili nel presentare le storie che racconta nei suoi programmi. Torinese di nascita, Flavio Montrucchio si è fatto conoscere al grande pubblico televisivo partecipando alla seconda edizione del Grande Fratello, un'occasione che ha saputo cogliere per mettere le basi di una carriera solida e duratura. Ha studiato recitazione ed è così che ha imparato la perfetta dizione che oggi il grande pubblico gli riconosce, apprezzandone la capacità dialettica nel racconto. L'esperienza come attore in numerose produzioni italiane per la tv di grande successo, ma anche in teatro dove ha preso parte a importanti musical, gli ha permesso di acquisire grande dimestichezza con le telecamere, che oggi utilizza per coinvolgere il pubblico da casa, guidandolo e rendendolo partecipe.

Questa sua capacità è ancora più evidente quando Flavio Montrucchio è alla guida di Primo Appuntamento, che il conduttore torinese porterà in tv per il secondo anno consecutivo. È un format avvincente, capace di catturare l'attenzione del pubblico, che ha trovato in Flavio Montrucchio il narratore perfetto. La quarta edizione del programma di Real Time è ai nastri di partenza e sarà il secondo kick-off in pochi giorni per Montrucchio, che partirà con Primo Appuntamento il prossimo 7 gennaio. Ormai, il conduttore torinese sembra pronto per il grande salto e il pubblico da casa è dalla sua parte. Oltre ad apprezzarlo per le sue indubbie doti da conduttore, il popolo del web ha eletto Flavio Montrucchio come suo sex symbol, tanto che le foto del marito di Alessia Mancini fanno spesso il pieno di like.