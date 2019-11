Grave malore per Leiji Matsumoto, il papà di Capitan Harlock

Destano preoccupazione le condizioni di Leiji Matsumoto, maestro giapponese del fumetto che in queste ore è stato colto da un malore a Torino.

L'uomo, 82 anni, era da poco arrivato presso il Cinema Massimo di Torino, dove di lì a poco si sarebbe dovuta svolgere la proiezione di Galaxy Express 999 – The Movie, uno dei più famosi film di Leiji Matsumoto. Alle 19 era previsto un incontro con i fan, durante il quale l'animatore e fumettista avrebbe dovuto rispondere ad alcune domande prima di iniziare con la visione dell'anime alle 21. Quella di oggi è stata una giornata particolarmente impegnativa per Leiji Matsumoto, che già in mattinata era stato al centro di un incontro incentrato sul design con gli studenti dello Iaad al Mercato Centrale. Dopo il pranzo, l'uomo ha fatto ritorno in hotel dove si è concesso un po' di riposo.

Già nel pomeriggio, il maestro accusava una certa spossatezza ma ha comunque voluto presenziare all'incontro al Cinema Massimo. Qui, però, non è restato che pochi minuti prima di dover tornare in hotel a causa di un malore. È stato necessario ricorrere alle cure del 118, che ha ritenuto opportuno il trasferimento di Leiji Matsumoto presso Le Molinette, dove i medici lo hanno trattenuto per sottoporlo ai dovuti accertamenti. Le prime informazioni sullo stato di salute del maestro non sono rassicuranti, alcune fonti parlano di una condizione grave dovuta probabilmente a un ictus, ma non ci sono ancora notizie ufficiali in merito.

Leiji Matsumoto è arrivato a Torino giovedì scorso e durante la permanenza in Italia l'agenda del Maestro sarebbe dovuta essere ricca di impegni. A invitarlo a Torino è stata l'Associazione Culturale Leiji Matsumoto, che ha realizzato una rassegna per celebrare il 40esimo anniversario della prima puntata di Capitan Harlock, il suo personaggio più famoso. Galaxy Express 999 – The Movie sarebbe dovuta essere la prima proiezione di una unga serie, che si sarebbe protratta fino al prossimo 18 novembre. La città di Torino si è mobilitata per accogliere Leiji Matsumoto, tanto che il Maestro avrebbe dovuto realizzare un disegno da regalare alla città della Mole. Adesso tutti i fan e gli appassionati hanno il fiato sospeso, in attesa di ricevere informazioni sul suo stato di salute.