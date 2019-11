L’attore Jared Padalecki: "Grazie a tutte le persone che mi sono state vicino"

Qualche giorno fa il web è stato scosso dalla notizia dell’arresto di Jared Padalecki. L’attore americano conosciuto per essere il Dean di una "Mamma per amica" e per essere il Sam Winchester della celeberrima "Supernatural", è finito in prigione per violenza e ubriachezza, avvenuto in un bar di Austin, in Texas, in cui l’attore risiede. Poche sono le indiscrezioni sul caso dato che, sia l’entourage dell’attore che lo stesso Jared, fino ad ora hanno mantenuto il più stretto riservo sulla questione.

Nella serata di ieri, domenica 3 novembre, dopo giorni di silenzio, in un post sul suo profilo Twitter, Jared Padalecki si fa vivo con un cinguettio. "Voglio ringraziare la mia famiglia, gli amici e tutte le persone che mi sono state vicine – scrive l’attore sui social –. Sono desolato per non aver partecipato insieme ai fan alla convention di Supernatural. Recupereremo al più presto".

Un messaggio semplice e diretto che non aggiunge dettagli alla vicenda. Secondo quanto è stato riportato dai media americani, l’arresto non ha influito sul lavoro di Jared dato che le riprese della serie tv stanno continuando spedite. Quindi la cauzione sarebbe stata pagata?

Da quel che sembra Padalecki è già tornato a Vancouver sul set di Supernatural. Quello che è avvenuto a Austin non sarebbe però il primo colpo di testa dell’attore. Da tempo Jared soffre di depressione e, questa sindrome, avrebbe reso del tutto instabile il suo umore. Infatti ha persino sensibilizzato l’associazione To Write Love on Her Arms, per supportare chi è affetto come lui da depressione. In merito al messaggio e all’arresto non resta che attendere i prossimi risvolti.