Guendalina Tavassi accusata dalla figlia: "Per anni ti sei finta una brava madre"

Duro attacco di Gaia Nicolini alla madre Guendalina Tavassi: la figlia della ex gieffina, nata dal matrimonio con Remo Nicolini, l’ha accusata di aver sempre finto di essere una brava mamma, almeno con lei.

Le accuse della giovane arrivano direttamente dal suo profilo Instagram dove, con una serie di “storie” che ricalcano quanto fatto giorni addietro dalla figlia di Heather Parisi, Gaia ha fatto sapere che i suoi rapporti con la madre non sono idilliaci, lasciando intendere che la Tavassi si sia dedicata soprattutto agli altri due figli nati dalla relazione con Umberto D’Aponte.

Taggando Barbara d’Urso nella sua prima Instagram story, Gaia Nicoli ha invitato la conduttrice di Canale 5 a chiedersi – e a chiedere alla diretta interessata – dove fosse la sua primogenita quando Guendalina Tavassi era in vacanza a Tenerife con il marito e i figli Chloe e Salvatore. Negli ultimi giorni, infatti, la ex gieffina si è concessa dei giorni di relax insieme a tutta la famiglia ma, stando alle illazioni di Gaia, sembra che non sia stata in alcun modo considerata la prima figlia.

Dopo la prima accusa social, quindi, Gaia Nicolini ha continuato ad attaccare la madre e, dopo aver postato uno scatto che la ritrae piccola e abbracciata al padre Remo che "c’è sempre stato”, la figlia della Tavassi si è scagliata anche contro tutti coloro che sarebbero intervenuti dicendosi estranei ai fatti da lei denunciati su Instagram. “ Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sapeste nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? – ha tuonato la giovane - . La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna ”.

Ma lo sfogo della figlia di Guendalina Tavassi non si è placato e, nelle ultime ore, è arrivata l’ennesima frecciata velenosa indirizzata alla madre. “ Sono stata troppo buona – ha aggiunto la ragazza - . Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, madre bravissima con i tuoi due figli! La verità viene a galla ”.

Nonostante le pesanti accuse indirizzate a lei dalla figlia maggiore, la Tavassi ha scelto di non replicare e di continuare a godersi il suo soggiorno a Tenerife in compagnia del marito Umberto. Chissà se la questione verrà risolta tra le mura domestiche o in qualche salotto tv...