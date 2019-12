Guendalina Tavassi, gli auguri in mutande non piacciono: "Ma un po' di pudore no?"

Tempo di feste, tempo di auguri. Ma c'è chi, come Guendalina Tavassi, ha scelto di farli ai suoi follower su Instagram in modo sexy e provocante. Una scelta che non ha incontrato il favore di tutti e molti si sono scagliati contro di lei per la sua scelta hot. Con indosso un micro maglioncino a tema natalizio e mutandine rosse, l'ex gieffina ha fatto i suoi auguri di buon Natale in modo originale e super sexy, suscitando non poche polemiche. Molti l'hanno infatti criticata per la mise giudicata fuori luogo rispetto al periodo.

La Tavassi poche settimane fa era finita al centro di un'accesa discussione con l'ex marito e la figlia Gaia. Quest'ultima la accusava di essere stata una madre assente e poco materna, mentre l'ex compagno - padre della giovane - spalleggiava la figlia accusando a sua volta Guendalina. Oggi, a distanza di settimane, le polemiche intorno all'ex gieffina sono tornate più forti che mai, ma non per la faida familiare. A criticarla aspramente sui social network sono stati i fan che hanno giudicato troppo sexy e hot i suoi auguri di Natale in slip. La foto pubblicata nelle scorse ore sul suo profilo Instagram non è piaciuta a tanti suoi follower che si sono scatenati contro di lei: " Senza parole ma in negativo ", " Giusto... Perché gli auguri si fanno solo con i tanga.. Con i pantaloni non si possono fare ", " Eh vai tutti gli auguri in mutande....ma un po di pudore no?? che tristezza ", " Ma stai sempre troppo nuda e ti metti in posizione troppo sconce! "