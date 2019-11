Guendalina Tavassi replica alla figlia, ma lei rincara la dose: "Non sarai mai madre"

Non si placa la guerra social tra la ex concorrente del Grande Fratello, Guendalina Tavassi, e la figlia Gaia che, proprio nelle ultime ore, l’ha accusata di non essere stata con lei una buona madre.

Nata dal primo matrimonio della Tavassi con Remo Nicolini, Gaia sembra aver sofferto l’assenza della madre e, dopo svariate situazioni familiari non ancora note, ha deciso di raccontare pubblicamente la sua sofferenza. La figlia maggiore di Guendalina, attraverso una serie di Instagram story, ha accusato la madre di non essere stata un buon genitore, almeno con lei, e di vivere semplicemente di apparenza mostrando sui social ciò che, in realtà, non è.

Alle accuse della figlia, la Tavassi ha replicato con un post in cui sostiene che “qualcuno” la invidi. “ Gli invidiosi sono la categoria che preferisco...Mi fanno capire che possiedo qualcosa che loro non hanno ”, ha scritto la ex gieffina mostrandosi serena al mare, in una località di Tenerife dove sta trascorrendo dei giorni di relax insieme al marito Umberto. A queste dichiarazioni, sono seguite delle nuove “storie” della figlia Gaia che, mostrando alcune chat con la madre e una foto in cui mostra il viso arrossato per via, forse, di uno schiaffone, ha accusato Guendalina di essere tutt’altro che una buona mamma.

“ Su dai, ma come fai a dire che tua figlia è invidiosa. Sei una vergogna ed un brutto esempio, invece di rifarti, pensa ad essere una donna madre, cosa che non sei e non sarai mai ”, ha tuonato sui social la 15enne, spiegando che dopo le ultime vicissitudini, Guendalina l’ha bloccata e le ha scritto dei messaggi privati pieni di rabbia. “ Bugiarda, Ladra, Fai schifo, Ridammi le mie cose ”, si legge nella chat privata tra la Tavassi e la figlia, resa pubblica da quest’ultima, che ha commentato: “ Questo è solo l’inizio. Ladra per averle preso un paio di jeans in prestito. Conosco madri che donano organi vitali e anima per i figli ”.