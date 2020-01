Guendalina Tavassi troppo sexy. Ecco come l'ha punita Instagram

Guendalina Tavassi appare sempre più sexy sul web e sui social è spesso bersaglio di feroci critiche da parte dei suoi follower. Sono lontani gli anni in cui la Tavassi entrava nella casa più spiata d'Italia (era il 2007). Da allora tra social e ospitate televisive l'ex gieffina si è messa sempre più in mostra, anche grazie al suo fisico prorompente. L'ultimo post hot pubblicato sui social, però, ha creato qualche problemino di troppo a Guendalina Tavassi.



L'ex concorrente del Grande Fratello sta trascorrendo la prima settimana del 2020 all'estero insieme alla famiglia e ad alcuni amici. Gli scenari lussuosi e paradisiaci di Dubai l'hanno invogliata a condividere con i suoi fan alcuni scatti sexy. Guendalina si è fatta immortalare in bikini, con seno e lato b in bella mostra, su una spiaggia della metropoli degli Emirati Arabi. La moglie di Umberto D’Aponte, sexy e ammiccante, è spesso oggetto di critiche e commenti negativi per la sua predilezione di apparire semi nuda sui social, ma stavolta non credeva certo di essere segnalata da alcuni utenti. Un'azione che consente di rimuovere il post incriminato dal social ad opera degli amministratori.



Sembra proprio che le sue ultime foto, forse giudicate troppo sexy, non siano piaciute al popolo del web e Guendalina Tavassi si è vista bannare da Instagram. A rendere pubblico cosa è successo è stata lei stessa, scherzando sui problemi riscontrati nella pubblicazione del post: " È la terza volta che la posto non ho capito se è un problema di connessione o mi state segnalando. Vabbé io ve la ripropongo uguale. A voi gli insulti... ". L'ex gieffina, con la solita ironia, ha messo le mani avanti consapevole che tra i commenti ci sarebbero stati quelli negativi, che non sono tardati ad arrivare: " Si vede troppo che hai le protesi ", " Occhio che puoi scoppiare ", " Ma ti sei gonfiata il sedere? ", "Q uello è un sedere da acido ialuronico...nemmeno chi fa 20 ore de glutei al giorno je viene così ". Solo pochi giorni fa, Guendalina Tavassi aveva scatenato una polemica social, pubblicando un post su Instagram dove faceva gli auguri di Natale ai suoi follower in mutande.