Gustavo Rodriguez festeggia 60 anni senza Jeremias: è partito per Pechino Express?

Sessant'anni sono un traguardo molto importante e così anche Gustavo Rodriguez ha scelto di festeggiare il compleanno in grande stile in un nuovissimo ristorante di Milano, manco a dirlo, argentino. È un ristorante di lusso dotato di una sala interamente dedicata al tango, il cui direttore artistico è niente meno che Miguel Angel Zotto. Gustavo Rodriguez ha riunito tutta la sua famiglia ma gli osservatori più attenti hanno notato l'assenza di suo figlio Jeremias.

Ovviamente, Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno documentato la serata sui social con dovizia di particolari. Erano presenti alla cena anche i rispettivi compagni e, ovviamente, il piccolo Santiago, che non poteva perdere l'occasione di festeggiare il nonno in una ricorrenza così speciale. Immancabile anche la moglie di Gustavo, Veronica, ma non c'era Jeremias Rodriguez. L'assenza del ragazzo si è fatta notare e sono stati tanti quelli che si sono chiesti i motivi per non presenziare a un evento così importante.

Di Jeremias Rodriguez si sa poco ultimamente, il ragazzo è poco attivo anche sui social network. Da qualche giorno, anzi, non sta più pubblicando nulla sui suoi profili e questo ha messo in allarme i suoi fan. Il fatto che il fratello di Belen non si sia presentato al compleanno dei 60 anni del padre si può giustificare solo con uno screzio in famiglia, ma questa non sembra proprio essere la circostanza, oppure con un impegno lavorativo importante e improrogabile.

È questa seconda ipotesi a scatenare maggiormente le fantasie dei fan e dei follower della famiglia Rodriguez ma, soprattutto, di Jeremias. In molti hanno ipotizzato che la sua assenza potesse essere giustificata con la partecipazione a Pechino Express, le cui riprese potrebbero già essere iniziate. Questo spiegherebbe anche la lontananza dai social del fratello di Belen Rodriguez. I dubbi sono legittimi e aprono a uno scenario importante e sorprendente, visto che il ragazzo non è stato annunciato nella rosa (incompleta) dei concorrenti, dove però figura Soleil Stasi. Infatti, se da una parte pare essere ormai acclarato che la storia d'amore dei due sia giunta al capolinea, è vero anche che non c'è mai stato ancora un annuncio ufficiale e nessuno dei due ha mai parlato apertamente della situazione sentimentale. Potrebbe essere un'occasione per Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge per appianare le divergenze e riprovarci? Solo il tempo potrà dirlo e, soprattutto, se sarà davvero così non resta che aspettare la messa in onda del programma nei prossimi mesi.