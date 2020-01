Gwyneth Paltrow, orgasmi di gruppo ed esorcismi nella sua serie Netflix

Gwyneth Paltrow pronta a tornare su Netflix con una nuova serie-reality: “The Goop Lab”.

Com’è facilmente intuibile, la serie parla dei singolari trattamenti consigliati dall’azienda dell’attrice, la Goop: un gruppo che, come ricorda il Mirror, è stato in passato oggetto di aspre critiche dai professionisti della salute, tanto che l’artista ha dovuto pagare 112.000 sterline in un processo contro le sue uova vaginali.

“The Goop Lab” si annuncia controversa a partire dalla locandina, che mostra Paltrow all’interno di una vagina stilizzata, accompagnata dalla tagline “ Raggiungi nuove profondità ”. Il font usato assomiglia molto a quello già utilizzato per la serie Netflix “The Politician”, in cui Paltrow interpreta un ruolo minore ma significativo e interessante - è la madre di un aspirante politico molto giovane. Nel trailer sono mostrati alcuni squarci su queste insolite terapie, come sedute simili a esorcismi, ma anche orgasmi di gruppo. Non mancheranno i consigli sul piacere femminile, il potere della guarigione energetica e gli effetti delle droghe psichedeliche. “ Quello che cerchiamo di fare da Goop - ha spiegato la Ceo dell’azienda Elise Loehnen - è esplorare le idee che sembrano oltre o troppo spaventose ”.

Su Twitter si sono scatenati gli sfottò nei confronti dell’attrice. Alcuni hanno fatto riferimento alla scena finale del film “Seven” - quando a Brad Pitt viene recapitata la testa della moglie cinematografica, proprio Paltrow - e hanno parafrasato l’ormai celebre frase “ Che cosa c’è nella scatola? ”. Altri invece hanno fatto riferimento ai controversi suffumigi vaginali sponsorizzati dall’attrice per Goop - che anche la modella Chrissy Teigen ha affermato di utilizzare, con tanto di foto su Instagram a testimonianza dei benefici del trattamento.

Gwyneth Paltrow welcomes you to The Goop Lab on January 24 pic.twitter.com/ZzeEEbAy9L — See What's Next (@seewhatsnext) January 6, 2020

Gwyneth Paltrow ha partecipato in questi giorni ai Golden Globes 2020 e ha incantato i fan indossando un vestito trasparente che lasciava ben poco all’immaginazione. Quest'anno l'attrice è stata al cinema con il cinecomic "Avenger: Endgame" e in tv con il succitato "The Politician", co-creato dal marito Brad Falchuck.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?