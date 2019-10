Gwyneth Paltrow in topless contro le molestie

Gwyneth Paltrow posa senza camicia sulla copertina di Elle.

Come riporta il Sun, la rivista femminile ha dedicato il numero in uscita il 22 ottobre - dal titolo “Women in Hollywood” - a una serie di modelli di riferimento nel mondo dello spettacolo statunitense. Tra queste c’è Paltrow, che ha posato con pantaloni e bretelle, in topless.

La rivista sarà disponibile con delle variant cover, quindi con altre donne di Hollywood che simboleggiano l’ispirazione nella musica, nei film e nella tv: donne forti al comando che hanno avviato il movimento #MeToo contro lo scandalo delle molestie sessuali nello showbiz. Le altre dive scelte sono Nicole Kidman, Natalie Portman, Dolly Parton, Scarlett Johansson e Zendaya.

“In the ’90s, when I was coming up, it was a very male-dominated field,” @GwynethPaltrow told ELLE. “You used to hear, ‘That actress is so ambitious,’ like it was a dirty word. My ambition has been unleashed." #ELLEWIH https://t.co/VAjqVW7W6G pic.twitter.com/xZjhPSoqwi