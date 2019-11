"Ha dimenticato la sua vera famiglia". Ora contro Meghan Markle c’è anche lo zio

Si profila all’orizzonte un altro scandalo per Meghan Markle. L’immagine della duchessa di Sussex, che di per sé è già in crisi profonda dopo tutte vicissitudini dell’ultimo periodo, ora si aggravano ancora di più dopo le ultime dichiarazioni che sono trapelate sul suo conto. A prendere la parola è stato zio Mike Markle, dichiarazioni che tuonano in un momento molto particolare della vita della duchessa. In un’intervista che ha rilasciato a Woman Magazine, il parente più prossimo di Meghan, senza nessun pelo sulla lingua, si scaglia contro la nipote.

Non è di certo la prima volta che la duchessa riceve attacchi di questo tipo. Prima dello zio, ci ha pensato papà Thomas che più volte attraverso gli appelli alla stampa ha messo in cattiva luce la figlia; al coro dei dissidenti si è unica anche Samantha, la quale ha cercato di mettersi in contatto con la sorellastra promettendo di sbugiardarla attraverso un libro scandalo; e senza dimenticare Thomas Jr, lasciato da solo a risolvere i suoi problemi con la giustizia. Mike Markle non è stato da meno. Ha 80 ed è un ex diplomatico che, anni fa, ha permesso alla nipote di fare un tirocinio all’ambasciata statunitense in Argentina. "Nonostante tutto il mio supporto, ora che si è sposata, Meghan è come se avesse dimenticato la sua vera famiglia – afferma -. E non capisco perché nel giorno delle sue nozze non inviato tutte quelle persone che hanno fatto della sua vita. Sarebbe stato bello".

Infatti al royal wedding che si è svolto lo scorso anno, neanche lo zio è stato invitato. "Sicuramente Meghan ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ma non capisco perché ha tagliato i ponti anche me. Io le sono stato sempre vicino –continua -. Era la pupilla di suo padre. Ha passato più tempo con lei che con gli altri figli. In sostanza è stata viziata. Ecco perché ora ha atteggiamenti così prepotenti".

Durante l’intervista, lo zio di Meghan Markle rivela anche il suo punto di vista su tutte le probabili frizioni che ci sono fra la nipote e Kate Middleton. E anche in questo caso è molto duro nelle sue affermazioni. "Forse a causa della sua estrazione sociale e di qualche scheletro nell’armadio, la duchessa di Cambridge non se la sente di creare un profondo legame con Meghan – e aggiunge -. Questo è solo il mio punto di vista, però questo disagio si percepisce. Mia nipote poi è anche un po’ immatura".