Hackerato l'account Twitter di Jessica Alba

Un hacker è riuscito ad entrare nell’account Twitter di Jessica Alba monopolizzandolo per ore per divulgare slogan e commenti omofobi, razzisti e sessisti. Mentre il suo profilo sul social veniva prima hackerato e quindi riempito di contenuti inneggianti al nazismo e altri temi controversi l'attrice dormiva e non si è accorta di nulla. Tutto si sarebbe infatti svolto nelle primissime ore di domenica scorsa. Solo in tarda mattinata il suo staff si è accorto del furto d'identità ed è intervenuto per bloccare l’account e ripulirlo di tutti i commenti postati da un anonimo sulla cui identità sta ora indagando la polizia.

Prima che il team di Jessica Alba intervenisse, però, i commenti poi rimossi hanno avuto modo di circolare per ore scatenando l’indignazione dei follower che non si capacitavano di quanto twittato dalla Alba. Tra i ben 38 messaggi postati nelle prime ore di domenica uno diceva: " La Germania nazista non ha fatto nulla di male e questo Dio lo sa ”. E un altro: “Ugh...di nuovo sirene di polizia in lontananza. Per quei neg*i di m***a. Quando smetteranno di commettere crimini potrò dormire un po’ ?”. Altri ancora erano offerte di 50mila dollari per uccidere omosessuali disabili.



