Hackerato il profilo Instagram di Stash dei The Kolors

" Il mio account Instagram è stato hackerato ", così il cantante Stash dei The Kolors ha informato i suoi fan della violazione del suo profilo social. Nelle scorse ore qualcuno ha forzato l'accesso al suo account Instagram, violandone la privacy. Il cantante ha così chiesto aiuto ai suoi follower per capire cosa sia successo al suo profilo nelle ultime ore.

Attraverso le storie del suo account Ig, il frontman della band vincitrice della 14esima edizione di "Amici di Maria De Filippi" ha fatto sapere che ignoti hanno sottratto le chiavi di accesso dell'account ufficiale del cantante. Difficile capire lo scopo della violazione, che sarebbe durata poche ore. Stash ha comunque chiesto aiuto ai suoi fan: "V i prego di segnalarmi qualsiasi attività strana (come già state facendo) che vi appare dal mio profilo ". Molti seguaci avrebbero infatti notato pubblicazioni anomale e promozionali comparire sulla propria pagina a nome del profilo dei The Kolors. L'hackeraggio dell'account consente, infatti, ai malviventi di avere facile accesso ad una grande quantità di dati e informazioni riservate del musicista e del suo gruppo, consentendogli di usare in prima persona il profilo.