Hailey Baldwin e la dedica social a Justin Bieber: "Non potrei amarti di più"

Un anno fa Justin Bieber e Hailey Baldwin si fidanzavano. Poche notizie intorno all’evento, solo qualche post social a richiamare il fatto. La modella e figlia d’arte (suo padre è Stephen Andrew Baldwin e suo zio Alec Baldwin, entrambi famosi attori americani), oggi, ha voluto ricordare la ricorrenza pubblicando su Instagram un post struggente per il marito.

" Un anno fa dissi sì a diventare la tua migliore amica per la vita – scrive Hailey nel post condiviso su Instagram - e oggi non potrei amarti di più … la vita diventa più bella ogni giorno grazie a te, il mio cuore ti appartiene per sempre. Insieme per continuare a imparare e crescere" . Una romantica dedica per ricordare il giorno del loro fidanzamento ufficiale. Non c’è traccia sui social di quel momento del 2018, quando la popstar Justin Bieber faceva la sua proposta di matrimonio alla bella modella. Ma in alcuni scatti pubblicati sull’account Instagram di Hailey, alcuni giorni dopo l’8 luglio 2018, lei appare con un meraviglioso (e costosissimo) anello di fidanzamento al dito, ufficializzando di fatto la proposta di matrimonio.