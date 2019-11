Hailey Baldwin vicina alla zia, dopo un aborto spontaneo

Hailey Baldwin ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla zia Hilaria Baldwin, vittima di un secondo e triste aborto, giunto a pochi mesi dalla prima perdita: la donna era incinta di quattro mesi e aspettava una bimba. Seconda moglie di Alec Baldwin, la 35enne guru dello yoga è anche madre di altri quattro deliziosi bambini, ma intenzionata ad allargare amorevolemente la sua famiglia e a condividere questi momenti attraverso Instagram. Molto seguita ed apprezzata, Hilaria aveva deciso di rendere partecipi i follower di questa sua seconda gravidanza, giunta felicemente solo dopo pochi mesi dal primo aborto spontaneo.

Ma il destino ha voluto riservarle un drammatico cambio di rotta, facendole perdere anche questo secondo piccolo, come ha rivelato la stessa donna attraverso un messaggio di Instagram. Abbracciata alla primogenita Carmen, la Baldwin parla dell'aborto inaspettato, scoperto attraverso una visita di routine e che ha evidenziato la perdita della piccola che portava in grembo. In lacrime e coccolata da Carmen, la donna ha condiviso con tutti il suo dolore, le sue lacrime e la sua profonda sofferenza, che hanno spinto l'intera rete ad accorrere in suo aiuto supportandola, anche se solo virtualmente.

Una valanga di affetto a cui non si è sottratta la nipote Hailey, ora signora Biber, che ha rimarcato il suo dispiacere per la perdita sottilineando il suo amore verso gli zii, messaggio a cui Hilaria ha risposto con un cuore giallo. Un dolore incredibile quello provato dalla donna, ancora più forte perché insapettato, ma che l'ha vista subito reagire supportata dalla sua famiglia e dal marito Alec. Hilaria ha quindi condiviso una foto del post intervento a cui si è dovuta sottoporre per finalizzare l'aborto, mostrandosi in tutta la sua fragilità, ma grata per l'affetto ricevuto e pronta a percorrere la via della guarigione.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?