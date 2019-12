Hailey Bieber smentisce la rivalità con Selena Gomez: "I falsi drammi devono finire"

Tra Haley Baldwin e Selena Gomez quale rapporto intercorre oggi? Negli ultimi mesi il gossip imperante ha consumato fiumi d'inchiostro per descrivere la guerra tra le due acerrime rivali in amore: Hailey Baldwin, attuale moglie della popolarissma popstar Justin Bieber, e la cantante amata dai teenager, Selena Gomez. Ma, adesso, la moglie della star canadese ha deciso di debellare il gossip martellante e la fiumana di commenti e pettegolezzi circolanti sui social network che inficiano la sua serenità. La modella ha rilasciato nei giorni scorsi una dichiarazione pubblica che ha fatto luce, finalmente, sull'annosa querelle. La bufera mediatica ha iniziato a incalzare da quando il cantante americano ha interotto, nel marzo 2018, la sua storia sentimentale con l'ex fidanzata storica, Selena Gomez, dopo 8 anni di legame tumultuoso. Immediatamente dopo la separazione dalla cantante, Bieber ha intrapreso la storia d'amore con la bellissima top model, Hailey Baldwin, nipote del famoso attore Alec Baldwin. La coppia è convolata a nozze nel novembre 2018 in gran segreto con un rito civile. Mentre lo scorso 29 settembre la Baldwin e Bieber hanno scelto di bissare il lieto evento, decidendo di risposarsi per la seconda volta, però, in questa circostanza con una cerimonia più sfarzosa e alla presenza di molti invitati. Ma il fantasma della Gomez, in sordina, ha continuato a incombere sulla love story della neo coppia.

Hailey Baldwin smentisce la diatriba con Selena Gomez

Hailey Baldwin si è detta estenuata dalla ondata di gossip che l'ha travolta, colpevole, a detta sua, di aver costruito una sorta di dramma teatrale che vede protagoniste lei e l'ex storica di suo marito, Selena Gomez. Per mesi la modella 23enne è stata subissata da notizie e commenti fittizi apparsi sui media internazionali e sui suoi account social, i quali hanno paventato una guerra in corso tra le due donne presunti rivali in amore. A parere delle voci maligne la Gomez non avrebbe accettato il fatto che dopo la conclusione della sua storia con la nota popstar, quest'ultimo avrebbe rimediato un nuovo amore nel giro di brevissimo tempo. Ma oggi la Hailey, coniugata in Bieber, ha detto basta! Ha colto l'occasione propizia del rilascio di un'intervista al magazine British Vogue per fare chiarezza sulla famigerata questione e far emergere la verità sul discusso triangolo amoroso. Pur senza esplicitare il nome del destinatario della sua affermazione, il rifermento al quale la Baldwin si riferisce è palese: " Penso che i social media siano un terreno fertile per la tossicità e per le persone che creano falsi drammi tra donne e cercano di metterle l'una contro l'altra, creando queste narrative che sono solo tossiche ". " Penso che questo debba cambiare e debba finire ", ha aggiunto la moglie di Justin Bieber con estrema risolutezza.

La bella top model ha smentito anche altre voci maligne di gossip che per mesi hanno tenuto banco sui media di tutto il mondo. L'ex star della Disney il 23 ottobre ha inciso un nuovo brano "Lose you to love me", in cui i riferimenti alla sua precedente love story con Bieber sono lampanti. Nella canzone sono presenti alcuni passaggi rivelatori: con una vena drammatica si racconta la fine di una storia d'amore e che il protagonista maschile ha ritrovato troppo presto un nuovo amore con un'altra donna, alias, Hailey Baldwin. Il brano musicale è stato interpretato da molti come un attacco diretto a Justin Bieber, ex della Gomez, e, soprattutto, all'attuale moglie. I fan della cantante sono intevenuti in suo supporto e hanno lanciato invettive all'indirizzo della Baldwin. Ma, solidalmente, la Gomez ha puntualizzato che il suo intento non era quello di aprire una guerra o screditare qualcuno. Al contempo ha stroncato i commenti denigratori e gli schernimenti emessi contro i coniugi Bieber, ammonendo i suoi follower: " Sono grata per la risposta alla canzone - ha esternato in una Instagram Stories -, comunque io non starò mai dalla parte delle donne che tentano di abbattere altre donne ".

Hailey Baldwin ha categoricamente negato di aver replicato al testo della canzone della Gomez attraverso una sua storia su Instagram e che avrebbe, altresì, lanciato un messaggio pungente e minaccioso per colpire l'ex fidanzata di Bieber. All'ulitima kermesse canora degli American Musc Awards 2019, la coppia Baldwin Bieber non ha presenziato all'importante evento, mentre la talentuosa Selena Gomez si è presentata cantando per la prima volta dal vivo il suo "Lose you to love me". La modella, moglie della popstar canadese, apprezzando il look sfavillante sfoggiato dalla sua "antagonista" e con spirito di solidarietà, ha apposto un suo like all'interno di un post-video pubblicato su Instagram da Hung Vangoo, il make up artist della cantante 27enne, in cui la Gomez appare nella sua lucente bellezza. Il like di Hailey Baldwin vuole apparire come un gesto pacificatore e come un segnale per deporre l'ascia di guerra. Considerati i loro trascorsi privati, anche se non ammesso pubblicamente da nessuno dei tre, una certa acredine potrebbe essere sussistita tra loro. E pace sia.