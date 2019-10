Halloween travolge i vip: da Laura Pausini a Giulia Salemi e Federica Nargi, ecco i loro travestimenti

Halloween è arrivato e con lui la tradizione delle zucche intagliate, degli scherzi e dei travestimenti. Un appuntamento al quale non hanno voluto mancare molti personaggi famosi di casa nostra. Da Laura Pausini a Federica Nargi, da Giulia Salemi a Samantha De Grenet tanti volti noti della televisione, della musica e dei social si sono sbizzarriti con travestimenti da paura.

Laura Pausini ha scelto di festeggiare Halloween in compagnia della sua famiglia, con il compagno Paolo e sua figlia Paola. Con lei, tra cena e divertimenti, c'erano anche il padre, amici e nipoti. Per l'occasione la cantante ha scelto di vestire i panni di Malefica, la protagonista del film Disney Maleficent, interpretata al cinema da Angelina Jolie. In questo caso la Pausini si è autodefinita, ironicamente, Paulefica. Anche l'ex velina Federica Nargi ha optato per vestire i panni diabolici di Malefica, con tanto di corna e scettro nero. Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi hanno invece deciso di impersonare le spose cadavere. Il loro outfit? Vestito bianco stile nuziale, velo e trucco prevalentemente nero. Nonostante l'effetto mostruoso le sorelle Provvedi hanno mostrato comunque il loro lato sexy.

L'ex miss Giulia Salemi si è invece mostrata sui social network con un sofisticato trucco dark stile Harley Quinn. Con le labbra viola e le lacrime glitterate che scorrevano sulle guance, l'influencer italo-persiana ha conquistato fan e follower su Instagram. Ha optato per un trucco da paura anche Ludovica Pagani, l'inviata e influencer con la passione per il calcio. La Pagani ha puntato sull'effetto splatter con un trucco a base di ferite e sangue, con un chiaro richiamo al film horror Clown. Ha invece preferito "indossare" un filtro di Halloween la soubrette Samantha De Grenet. Al caldo della sua casa, la De Grenet si è mostrata su Instagram con una maschera virtuale sul volto.

Decisamente più singolari i Ferragnez, che per Halloween hanno deciso di mostrarsi ai follower social vestiti da Pikachu. Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leone sono apparsi su Instagram in uno divertente scatto di famiglia tutti in giallo, con indosso i costumi del piccolo roditore dei Pokemon. Infine lei, la Divina, Federica Pellegrini che sui social, per festeggiare la ricorrenza, si è mostrata in culotte, calze e reggiseno (rigorosamente neri), volto coperto dai capelli e una tipica zucca sotto braccio. Siamo sicuri che il travestimento scelto per la serata sia stato un altro, ma in fondo il mistero fa parte della serata di Halloween.