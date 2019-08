Harry e Meghan amano la pedicure: le spese pazze dei duchi del Sussex

Le abitudini dei componenti della famiglia reale inglese sono costantemente monitorate dai sudditi e dai tabloid inglesi. Lo sanno bene Meghan Markle e il Principe Harry, spesso nell'occhio del ciclone soprattutto per il comportamento talvolta poco "rispettoso" dell'etichetta della duchessa del Sussex.

L'ultima indiscrezione sulla coppia parla di una passione condivisa da entrambi per la pedicure. Che Meghan Markle ami prendersi cura dei suoi piedi e dedicarsi a preziosi trattamenti non stupisce, viste le altre abitudini costose dell'ex attrice. Quel che ha colpito l'opinione pubblica è che anche il principe Harry sia un fan della pedicure di lusso. Lo riportano i tabloid inglesi, che rivelano la seduta di bellezza effettuata dai duchi del Sussex prima del loro viaggio in Sicilia per prendere parte al Google Camp di Selinunte, dove il duca ha effettuato un apprezzato discorso a piedi nudi. Meghan e Harry hanno effettuato un trattamento presso la SPA del Coworth Park di Ascot, un hotel di gran classe che i duchi frequentano spesso. La notizia si è sparsa rapidamente ed è destinata ad alimentare le polemiche sulle abitudini di spesa dei due giovani componenti della Famiglia reale inglese. Stando a quanto riportano i sempre bene informati tabloid del Regno Unito, una notte presso quella struttura ricettiva costerebbe almeno 500 sterline. Un massaggio di 80 minuti avrebbe invece un costo di 140 sterline e pare che sia il duca che la duchessa del Sussex avrebbero usufruito di alcuni trattamenti della SPA dell'hotel mentre il piccolo Archie dormiva in camera.

A rivelare i dettagli delle abitudini della coppia è una fonte vicina alla famiglia reale, che rivela la volontà di Meghan di non farsi toccare da nessun membro del personale della SPA che prima non sia stato accuratamente controllato. Inoltre, la duchessa del Sussex esigerebbe sempre gli stessi massaggiatori, che ormai conosce e di cui si fida. I trattamenti di pedicure di Harry, come rivela la fonte, così come i massaggi sarebbero invece un toccasana per il principe, che in questo modo allevia i fastidi procurati dagli allenamenti e dalle partite di polo. Un'altra curiosità rivelata dalla fonte ai tabloid inglesi legata al soggiorno dei duchi del Sussex presso il Coworth Park di Ascot riguarda il luogo in cui Harry e Meghan vengono accolti per i trattamenti. Il principe e sua moglie, infatti, hanno a disposizione un'area riservata dell'hotel, un cottage appartato e isolato dove Harry ha trascorso la notte prima del matrimonio.