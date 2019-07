Baby George compie 6 anni. Scoppia la bufera: "In pubblico dovete chiamarlo principe"

Nel giorno del compleanno del principino George, primogenito di William e Kate, è arrivata puntuale una serie di foto del piccolo principe sul profilo Instagram Kensington Royal. Gli scatti sono stati fatti da mamma Kate che anche al compleanno di Louis e Charlotte aveva immortalato i principini. In una della tre foto pubblicate si legge: “Buon compleanno principe George! Il duca e la duchessa di Cambridge sono lieti di condividere nuove foto del principe George per festeggiare il sesto compleanno di Sua Altezza Reale. Le foto sono state scattate dalla duchessa di Cambridge durante le vacanze. Grazie a tutti per i deliziosi messaggi!”.

E nei commenti alla foto di Baby George non potevano mancare gli auguri degli zii Meghan e Harry: “Buon compleanno! Ti auguriamo di trascorrere un giorno speciale e molto amore!”. Harry e Meghan da quando hanno aperto il loro account Sussexroyal, non hanno mai mancato di fare gli auguri “virtuali” per il compleanno dei nipotini, ma stavolta c’è chi li ha criticati per essere stati troppo informali.