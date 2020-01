Harry e Meghan, momenti affettuosi in pubblico

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno detto arrivederci al Canada, Paese in cui hanno trascorso le loro sei settimane di riposo.

Come riporta il DailyMail, la coppia è tornata a Londra, apparendo in pubblico per la prima volta dopo il periodo sabbatico per visitare la Canada House e incontrare l’Alto Commissario canadese a Londra, Janice Charette. I duchi di Sussex si sono mostrati tra loro molto affettuosi, tra sguardi complici e mano nella mano l’un con l’altro. Non sarebbe una novità, in realtà: Meghan e Harry sono soliti mostrare affetto in pubblico, tuttavia stavolta sono apparsi riposati e ricaricati, merito probabilmente della loro vacanza.

L’itinerario del loro viaggio è stato finora top secret. Si è detto sicuramente che la coppia, insieme con il piccolo Archie Harrison, sarebbe stata lontana dal Regno Unito. Si è immaginato inizialmente che la meta sarebbero stati gli Stati Uniti, dove vive la mamma di Meghan Doria Ragland, ma alcuni commentatori reali hanno iniziato a pensare al Canada - Paese cui Meghan è molto affezionata poiché vi ha girato la serie “Suits” che l’ha resa celebre - dacché i Sussex hanno pubblicato un messaggio su Instagram corredato con l’emoji di una foglia d’acero, simbolo del Canada appunto.

Il tempo trascorso nel Grande Nord è stato per Meghan e Harry davvero rilassante e suggestivo, come loro stessi hanno rivelato in questo loro primissimo incontro ufficiale. Durante la vacanza si sono astenuti infatti completamente dagli impegni con la Royal Family, tanto che il loro è stato trattato come un viaggio privato.

I duchi hanno soggiornato nella villa di un misterioso miliardario sull’isola di Vancouver, nella British Columbia, terra decantata dal Principe per i suoi luoghi naturali. Tuttavia il tempo è stato inclemente: è piovuto sempre. Ma nella residenza temporanea dei Sussex non è mancato l’affetto né il calore, quello di Doria Ragland e degli amici, giunti dai duchi in Canada per festeggiare con loro il Natale e il Capodanno. Quindi Harry e Meghan - che sono stati avvistati per l’ultima volta nel Regno Unito in occasione del Remembrance Day - non si sono mai spostati dal Canada e non si sono quindi recati negli Stati Uniti, contrariamente alle supposizioni di alcuni esperti.

Dopo essere stati alla Canada House, i duchi di Sussex si sono recati privatamente a The Hubb, la cucina di comunità che sostengono. Si sono poi dedicati a programmare i diversi e numerosi impegni che li terranno occupati nei giorni a venire.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?