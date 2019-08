Harry e Meghan non seguono nessuno: il motivo è lodevole

Questa mattina sul profilo Instagram dei duchi del Sussex in molti si sono accorti di un'anomalia. La pagina ufficiale di Harry e Meghan non segue più nessun altro profilo, nemmeno quelli istituzionali della famiglia reale inglese. In molti si sono chiesti il motivo, che è stato rapidamente svelato. Che pensava si trattasse di un segno di rottura netto tra i duchi e la royal family si è dovuto ricredere quando il profilo ufficiale ha condiviso un post in cui è stata fatta chiarezza su un gesto così estremo in epoca social.

Fin dal loro sbarco sui social network, in particolare su Instagram, Harry e Meghan hanno dato grande risalto agli enti benefici che seguono da vicino. Su questa scia, il duca e la duchessa del Sussex hanno quindi deciso di dare la possibilità ad alcune associazioni di migliorare la loro visibilità sui social. Tramite il post, infatti, i genitori di Archie hanno chiesto aiuto agli oltre 9 milioni di utenti che li seguono, in modo tale da ricevere le segnalazioni di enti benefici che meritano un posto nel loro profilo per un intero mese.

È un progetto che ha preso il via oggi, 1 agosto, e che Harry e Meghan vogliono portare avanti anche nei mesi successivi, cambiando i 15 profili seguiti ogni 30 giorni. “ Ogni mese cambiamo gli account che seguiamo per evidenziare varie cause, persone o organizzazioni che fanno cose straordinarie per le loro comunità e il mondo in generale ”, hanno scritto i duchi del Sussex nel loro profilo. Il loro messaggio poi continua: “ Nei prossimi giorni aggiungi i tuoi suggerimenti nella sezione commenti: qualcuno a cui guardi, l'organizzazione che fa un lavoro straordinario che tutti dovremmo seguire, un account che ti ispira a essere e a fare meglio (o che semplicemente ti fa sentire bene), o la causa che trabocca di ottimismo per un domani più luminoso. ”

La selezione dei profili da seguire durerà un intera settimana e a quelli prescelti verrà concesso il follow a partire dal prossimo lunedì. Come spesso accade, anche in questa occasione i principi sono stati messi nel mirino degli hater per la loro iniziativa ma ormai sembra essere una pratica consolidata. È accaduto lo stesso quando Harry e Meghan hanno rivolto i loro auguri di buon compleanno al piccolo George, secondo alcuni utenti in maniera non consona rispetto al ruolo del bambino.