Harry e Meghan di nuovo nella bufera per il viaggio di lusso a Ibiza

La stampa inglese sembra propensa a non voler tollerare nulla al Principe Harry ma, soprattutto, a sua moglie Meghan Markle. L'ultimo evento che li ha nuovamente catapultati al centro delle polemiche da più parti è il viaggio a Ibiza dei Duchi del Sussex in compagnia del piccolo Archie. Secondo l'opinione pubblica il viaggio è stato troppo caro e, soprattutto, contrario ai valori ambientalisti da loro professati.

Harry e Meghan hanno trascorso in gran segreto una settimana di vacanze a Ibiza con il loro primogenito nei giorni prima di ferragosto. Quello su cui la stampa inglese ha messo l'accento è stato il costo del soggiorno, che andrebbe da circa 50 mila a oltre 100 mila euro per una settimana esclusiva sull'isola spagnola. I media inglesi non sono ancora riusciti a quantificare esattamente la spesa dei Duchi del Sussex ma la maggior parte dei giornalisti di Sua Maestà propende per un importo a cinque zeri. Il loro calcolo si basa sul fatto che per arrivare a Ibiza, Harry e Meghan avrebbero viaggiato a bordo di un aereo privato della compagnia NetJets, che prevede una tariffa di circa 20 mila euro per ogni tratta. Per il soggiorno, il principe e la sua consorte avrebbero speso circa 50mila euro per una settimana in una villa super lussuosa, a cui si deve aggiungere la spesa per assoldare le guardie del corpo inglesi e spagnole per tutta la durata della vacanza. Facendo due conti, in effetti, la cifra complessiva potrebbe essere ben superiore a 100mila euro ma nonostante i media inglesi abbiano chiesto delucidazioni a Buckingham Palace, per ora nessuno ha chiarito il reale importo del soggiorno. I giornalisti hanno tutto il diritto di informarsi sulle spese della famiglia reale, dal momento che sono soldi pubblici derivanti dalle imposte dei cittadini e la monarchia inglese ha il dovere di dichiarare in che modo spende i contribuiti dei sudditi.