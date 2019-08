Harry e Meghan "scappano" al sole di Ibiza

Meghan Markle ed Harry sono riusciti a godersi un viaggio segreto ad Ibiza per festeggiare il compleanno di Meghan. La duchessa ha compiuto 38 anni e il 4 agosto è volata sull’isola insieme al marito con un jet privato come riportato dal “Majorca Dayly Bulletin”.

I due hanno prenotato un jet privato per poter trascorrere qualche giorno nell’isola spagnola senza essere disturbati e questa mini vacanza è stata anche la prima per il piccolo Archie che ora ha tre mesi. Sempre secondo la rivista locale, Meghan ed Harry hanno affittato una lussuosa villa e sono rimasti lì, per evitare che uscissero foto indiscrete. Nessun paparazzo dell’isola è riuscito ad immortalarli.

Ibiza ha un posto speciale nel cuore di Meghan, perché proprio lì ha trascorso una vacanza nel 2016 in compagnia di un gruppo di amici poco prima di incontrare il principe Harry.Questa vacanza è stata preziosa per i due che hanno potuto godersi il piccolo Archie, lontani dalle polemiche di Londra dove Nigel Farage ha scatenato un violento contraccolpo per l’attacco a Meghan e ad Harry per le loro campagne ambientali “irrilevanti”.

E così mentre tutta la famiglia reale è a Balmoral a godersi le vacanze, e il freddo della Scozia, i due duchi hanno pensato bene di passare una vacanza all’insegna del sole e del divertimento.