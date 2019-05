Harry e Meghan volano in Africa con Archie?

Il loro amore nacque in Botswana nel luglio del 2016, quando il principe Harry azzardò il salto con la bella attrice americana Meghan Markle invitandola a trascorrere cinque giorni insieme nel Paese sudafricano dopo due sole settimane di frequentazione. L'anno successivo i futuri duchi di Sussex tornarono in Botswana e, al loro rientro a Londra, Meghan sfoggiava al dito un anello di diamanti proveniente proprio da quella regione. Il resto della storia lo conosciamo tutti.

Secondo fonti anonime intercettate dal britannico Daily Mail, il viaggio dovrebbe avvenire alla fine del 2019 e sarebbe il preludio di una permanenza molto più lunga nel continente, per alcuni si parlerebbe addirittura di “mesi”. Le tappe non sarebbero ancora state decise, ma sembra che il Botswana sia una delle destinazioni scelte dalla coppia proprio per onorare, insieme al royal baby Archie Harrison Mountbatten-Windsor, il luogo in cui tutto ebbe inizio.

Il viaggio reale nel continente africano rientrerebbe nell'ambito degli impegni ufficiali di Harry. “Nulla è confermato sui loro prossimi spostamenti", ha commentato però il portavoce della coppia, mettendo così a tacere, almeno per il momento, le notizie trapelate finora.