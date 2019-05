Meghan Markle: la tata di Archie si è già licenziata

Meghan Markle avrebbe già dei problemi con le tate di Archie.

L’Express spiega che una di loro si sarebbe già licenziata, a poche settimane dal parto: la duchessa di Sussex pare stia diventando una sfida per alcuni membri della Royal Family, in particolare nel suo ruolo di madre del piccolo Archie. Il problema sarebbe nel controllo che Meghan esercita nella vita del neonato: secondo una fonte anonima, la donna non permetterebbe a nessuno di restare da solo con il bambino, ignorando l’aiuto delle baby sitter e perfino della madre Doria Ragland, rientrata ormai negli Stati Uniti. Si dice infatti che anche in presenza di Doria, Meghan non sia stata lontana dal suo piccolo più di pochi minuti.

Il Principe Harry e l’ex attrice rifiutano quindi l’aiuto esterno, ma neppure con nonna Doria le cose cambiano, benché la coppia la ritenga “ indispensabile ”. La ragione di questa situazione è nel fatto che i duchi di Sussex vogliano trascorrere con Archie quanto più tempo possibile. Un fatto tutt'altro che sorprendente: fin dalla sua gravidanza, Meghan ha dato l’idea di voler fare le cose a modo proprio.

In passato, si è anche parlato di come Archie riceverà un educazione senza genere per volere dei suoi genitori e che la duchessa avrebbe voluto che il neonato seguisse un’alimentazione vegan - salvo però il diniego relativo alla sola dieta da parte della Regina Elisabetta II. In questi mesi, l’ex attrice ha più volte infranto il protocollo reale, ma la posizione nella linea di successione al trono di Harry e Archie fa sì che questo ramo della Royal Family possa godere di un po’ più di libertà dall’etichetta.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?