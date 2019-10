Harry e Meghan pronti a trasferirsi in Canada?

Nelle ultime settimane la situazione all'interno della casa reale britannica sembra essere incandescente. L'annuncio di una casa legale intentata da Harry contro la stampa ha destabilizzato ulteriormente la situazione a Buckingham Palace, tanto che il principe Harry e sua moglie Meghan Markle pare siano intenzionati a lasciare il Regno Unito con il loro piccolo Archie.

Destinazione? Da quanto si dice a corte, sembrerebbe che i duchi del Sussex siano intenzionati a lasciare la Gran Bretagna con destinazione Canada. Una destinazione non casuale per la coppia, che si è conosciuta proprio nel Paese della foglia d'acero rossa. Era il 2016 e Meghan Markle era ancora impegnata nelle riprese della serie tv Suits, girata in parte a Toronto. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che Harry è un discendente diretto al trono del Regno Unito e la loro presenza a corte è fondamentale. Il compito di Harry e Meghan, in quanto duchi del Sussex, è quello di servire la Corona, cosa che sarebbe complicata da fare vivendo dall'altra parte dell'oceano.

La citazione in giudizio annunciata da Harry contro i media, motivata dalla paura che sua moglie possa vivere lo stesso destino capitato a sua madre Lady D, ha causato non pochi dissapori nella casa reale e anche nei rapporti tra la famiglia e la stampa che da sempre la segue. Gli stessi William e il principe Carlo non sarebbero in accordo con la decisione di Harry, che sembra però intenzionato ad andare avanti per la sua strada. La stampa inglese è nota per essere ficcante e non ha mai risparmiato commenti al vetriolo ai membri della famiglia reale. Negli ultimi anni ha trovato in Meghan Markle il bersaglio ideale ed è comprensibile la preoccupazione di suo marito, soprattutto per preservare la tranquillità della sua famiglia.

Non è la prima volta che circolano voci su una presunta fuga dall'Inghilterra da parte dei principi del Sussex. Prima l'Africa e poi Los Angeles erano state indicate come mete possibili per un trasferimento di Harry e Meghan ma non c'è mai stata conferma. Appare difficile che finché la coppia sia in possesso del titolo nobiliare e lavori per la Corona possa lasciare il Regno Unito. Harry è pronto a lasciare tutto per amore per trasferirsi lontano e vivere in tranquillità con la sua famiglia?