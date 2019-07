Harry e Meghan, la rivelazione: "Frogmore Cottage è una vera e propria fortezza"

Il principe Harry e Meghan Markle tornano ancora una volta sui tabloid per la loro continua ricerca di privacy. Ospite del programma britannico “Lorraine”, la biografa reale Katie Nicholl ha raccontato che la residenza di Frogmore Cottage è “una vera e propria fortezza ”. Non è una novità che i due sposi desiderino per la loro famiglia una vita il più lontano possibile dai riflettori e la rivelazione della Nicholl ne è la conferma. “Sappiamo che vivono una meravigliosa vita nascosta a Frogmore Cottage, che da quello che ho sentito, è nientemeno che una fortezza” , ha rivelato la biografa, aggiungendo che “la privacy è un fattore chiave per loro”.

E proprio sul tema della privacy, i duchi di Sussex sono stati attaccati parecchio nelle ultime settimane. La loro decisione di tenere il battesimo del piccolo Archie in forma privata non è piaciuta ai media e a molti seguaci della coppia. Dopo pochi giorni ecco che Meghan ha di nuovo deluso i fan, quando a Wimbledon scortata dalle guardie del corpo, ha vietato agli spettatori di scattarle fotografie. Il desiderio di vivere i momenti più significativi della loro vita privatamente è stato visto come un modo per “scappare” dai loro doveri di “ personaggi pubblici ”, per parafrasare il presentatore inglese Piers Morgan.