Harry e Meghan, lo staff del Frogmore Cottage verrà licenziato?

Se il Principe Harry e Meghan Markle andranno a vivere in Canada, che ne sarà dello staff del Frogmore Cottage?

Secondo quanto riporta il DailyMail, lo staff dei duchi di Sussex starebbe per perdere il lavoro. Per il momento nessuno è stato licenziato: due dipendenti a tempo determinato - un supervisore e un addetto alle pulizie - sono stati trasferiti con altri compiti all’interno di Buckingham Palace, per lavorare per la Regina Elisabetta II.

Ad altri membri dello staff, perlopiù personale impiegato ad hoc come uno chef e un cameriere, è stato detto che i loro servizi non sono più richiesti al Frogmore Cottage. Pare che siano rimasti tutti un po’ scioccati, dato che erano orgogliosi di lavorare per i Sussex nella loro residenza a Windsor. Si ritiene però che i lavoratori - che costituiscono una vera e propria ossatura nel Frogmore Cottage - saranno spostati all’interno del resto della Royal Family con una reazione a catena. Ma non c’è nulla di certo, tanto che c’è chi si chiede se qualcuno sarà licenziato.

Poco più di una settimana fa, i Sussex hanno annunciato di volersi trasferire in Canada, dimettendosi da membri senior della Royal Family. La Regina Elisabetta II ha reso noto, in uno dei suoi rari interventi, di sentirsi rammaricata per questa decisione, ma tuttavia di rispettare la scelta del nipote e della sua famiglia. Meghan e Harry vengono quindi lasciati liberi di trascorrere del tempo in Canada, mentre vengono risolte delle questioni più complesse.

Il grosso dei punti critici della faccenda è rappresentato dal modo in cui Harry e Meghan si renderanno indipendenti - che potrebbe portare, come alcuni temono, a una mercificazione del loro ruolo - e quali degli impegni ufficiali continueranno a onorare come parte della Royal Family - oltre naturalmente ai patronati di cui si legge sul sito ufficiale della coppia.

Inoltre i due governi, britannico e canadese, sono all’opera per comprendere chi e come dovrà accollarsi la spesa per la sicurezza dei Sussex. Intanto, Harry è ancora nel Regno Unito con il piccolo Archie, affinché il bimbo trascorra un po’ di tempo con il resto della famiglia paterna. Meghan è invece in Canada, a sondare il terreno per nuovi progetti benefici.

Harry ha aperto ieri la Rugby League World Cup 2021, puntando l’attenzione su uno degli argomenti verso cui da sempre indirizza la sua opera solidale: la malattia mentale.

