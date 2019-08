Harry sarà al matrimonio della sua ex, in dubbio la presenza di Meghan

Alzi la mano chi farebbe i salti di gioia alla prospettiva di partecipare al matrimonio del proprio ex. Probabilmente nessuno, ma ci sono circostanze in cui non è possibile declinare gentilmente l'invito e, in questi casi, anche i principi devono rassegnarsi. Lo sa bene il principe Harry, che il prossimo anno è tenuto a partecipare al matrimonio della sua ex Cressida Bonas per ricambiare la cortesia, visto che la ragazza ha presenziato alle sue nozze con Meghan Markle.

La storia tra il principe Harry e Cressida sembrava destinata al migliore dei lieti fine. I tabloid inglesi parlavano di nozze tra la coppia, che all'improvviso è scoppiata dissolvendo in fumo tutte le parole spese fino a quel momento. I due sono stati insieme per due anni, dal 2012 al 2014, una storia bella e avvincente che però non si è concretizzata, nonostante i due abbiano anche riprovato a stare insieme dopo la rottura. Entrambi, poco dopo, hanno però trovato l'amore vero, il forever delle favole, Harry in Meghan Markle (collega della sua ex) e Cressida in Harry Wentworth Stanley, imprenditore nel settore immobiliare. Tra il duca di Sussex e la Bonas i rapporti sono rimasti molto buoni anche dopo la rottura, segno che il loro è stato un rapporto intenso ma maturo fino alla chiusura. Cressidra ha sempre rispettato il figlio di Lady D e non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla loro relazione, nonostante i tabloid e i giornalisti inglesi sappiano essere molto convincenti quando si tratta di ottenere qualche scoop inerente la casa reale. L'ex di Harry e il suo promesso sposo non sono soliti frequentare gli appuntamenti mondani, solo raramente si sono visti su qualche red carpet, tanto che sulla loro relazione c'è un velo di mistero. Hanno a cuore la loro privacy ma quando Wentworth Stanley ha chiesto la mano di Cressidra non ha esitato a comunicarlo a tutti tramite i social network.

Da quel momento i sudditi di Sua Maestà hanno snocciolato tantissime ipotesi sulla presenza o meno del principe Harry al matrimonio di Cressidra ma, soprattutto, a tenere banco sono state le scommesse sulla partecipazione di Meghan Markle. Infatti, se la presenza di Harry sembra ormai data per certa, quella della duchessa del Sussex è fortemente in dubbio. Ancora non è stata fissata una data per le nozze, nemmeno è stata scelta la location, quindi gli inviti devono ancora essere inviati. Tuttavia, essendo Meghan Markle la moglie del principe Harry è certo che sia inclusa anche lei nella lista ma nessuno scommetterebbe sulla sua effettiva partecipazione. La duchessa del Sussex non ha mai negato di non avere piacere a frequentare le ex di suo marito, soprattutto Chelsy Davy, che con il principe ha avuto una relazione di circa 7 anni e che non è stata invitata al matrimonio.