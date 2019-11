Harry sceglie i voli di linea per andare a Tokyo

Una grande sorpresa per alcuni passeggeri sui voli di linea da e verso Tokyo: a bordo c’è il Principe Harry.

Come riporta il DailyMail, non è passata inosservata la presenza del duca di Sussex nel suo viaggio in Giappone, per sostenere la squadra britannica in occasione della Rugby World Cup. Harry ha preso dei voli di linea, evitando la prima classe. Assenti a fianco del Principe la moglie Meghan Markle e il loro primogenito Archie, che invece sono rimasti nel Regno Unito. In particolare, Harry è ricorso a un volo premium economy di Nippon Airways, dall’aeroporto di Tokyo Haneda allo scalo londinese di Heathrow, la scorsa domenica dopo la partita.

Ad annunciarlo sui social è stata la drag queen irlandese Victoria Secret, che nelle stories del proprio profilo Instagram ha pubblicato uno scatto di Harry sorridente sul volo. L’artista ha aggiunto come non solo Harry fosse una gioia per gli occhi, ma sia quasi caduto dal suo posto mentre saliva a bordo dell’aereo. Inoltre sul volo l’artista ha beneficiato della presenza di affascinanti giocatori di rugby. “Ogni volo dopo questo mi deluderà”, ha aggiunto a corredo dell’immagine social.

La scelta di Harry è giunta a seguito delle critiche che l’hanno colpito lo scorso agosto. I Sussex presero infatti quattro jet privati nei loro 11 giorni di vacanza, tra cui un volo per raggiungere l’amico di famiglia Elton John nella sua residenza francese di Nizza. Il duca si giustificò affermando che non solo aveva effettuato la compensazione della CO2 per quei viaggi su jet privati, ma che aveva operato quella scelta per mantenere intatta la sicurezza della sua famiglia.

Da allora, inoltre, i duchi di Sussex hanno viaggiato sempre con voli di linea, anche in occasione del loro tour in Sudafrica a cavallo tra settembre e ottobre, un viaggio in cui furono accompagnati dal loro piccolo Archie Harrison.

