Harry segue Meghan e rompe il protocollo

Il Principe Harry ha suscitato polemiche rompendo il protocollo, com'era già stato visto fare alla moglie Meghan Markle.

Come riporta l’Express, mentre il duca di Sussex si recava al quinto anniversario degli Invictus Games, è stato visto chiudere da sé lo sportello dell’automobile, azione che invece dovrebbe essere eseguita da un altro membro della Royal Family di rango inferiore. Qualcuno ha gridato allo scandalo - come fu per Meghan, che chiuse uno sportello nel suo periodo del fidanzamento con Harry - ma molti sudditi hanno anche difeso il Principe e la sua sposa.

Sostanzialmente, se da un lato qualcuno ha notato la rottura del protocollo - o di una consuetudine comunque non codificata, dato che risale ai tempi in cui non esistevano le autovetture e ci si spostava in carrozza - dall’altro c’è stato chi ha considerato il gesto un segno di umiltà da parte del Principe.

C’è anche da dire che Meghan e Harry sono molto più al centro dell’attenzione rispetto ad altri membri della Royal Family. Il Principe William e Kate Middleton - nonostante il ruolo ben differente e il fatto che siano destinati a regnare per linea dinastica - non vengono ripresi dai media per ogni dettaglio della loro vita.

I Sussex sono stati tra l’altro di recente molto criticati per aver preso 4 jet privati in 11 giorni in barba all’inquinamento prodotto dai velivoli. Harry ha spiegato di aver viaggiato in compensazione di CO2 e di aver operato questa scelta particolare per la sicurezza della sua famiglia - mentre di solito sceglie comunissimi voli di linea.

