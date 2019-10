Harry si commuove ripensando alla gravidanza di Meghan

Il Principe Harry si è visibilmente emozionato ricordando la gravidanza di Meghan Markle.

Come riporta Sky, è accaduto durante i WellChild Awards - i premi per i bambini coraggiosi che sono nati con una patologia oppure che hanno sviluppato una malattia nel corso della loro crescita. Harry è patron di questo riconoscimento e ha pronunciato un discorso.

“ L’anno scorso - ha rammentato il duca di Sussex, pensando alla cerimonia del 2018 insieme a Meghan - quando io e mia moglie abbiamo presenziato al premio, sapevamo di essere in attesa del nostro primo figlio. […] E ricordo di aver stretto tanto forte la mano di Meghan durante la premiazione, entrambi abbiamo pensato a come sarebbe stato essere genitori un giorno e, ancor più, come avremmo potuto fare di tutto per proteggere e aiutare nostro figlio se fosse nato affrontando sfide immediate o avendo problemi nel tempo. E ora, in quanto genitori, siamo qui a parlare a tutti voi e mi si stringe il cuore in un modo che non avrei mai capito prima di diventare padre ”. Il Principe si è lievemente commosso nel pronunciare queste parole.

Meghan e Harry hanno trascorso del tempo con i vincitori prima delle cerimonia, incontrandoli e parlando con loro. Tra questi c’è stato Oakley, un tredicenne che ha avuto un grave problema di salute a 7 anni. Il ragazzino ha dovuto imparare nuovamente a parlare e camminare ma ha ricordato la felicità provata quando il Principe lo ha convinto a fare bungee jumping.

Durante l’incontro, Meghan ha raccontato che il loro piccolo Archie è alle prese con i primi giorni d’asilo ed è felicissimo di giocare con gli altri bimbi.

