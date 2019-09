Meghan Markle spiega quali sono i tratti di Harry che preferisce

Meghan Markle e il Principe Harry sembrano una coppia molto felice, sempre di più dalla nascita di Archie.

I tre sono alle prese con il primo viaggio ufficiale come famiglia e si trovano al momento in Sudafrica, per un tour di 10 giorni. Proprio durante questo tour, come riporta l’Express, Meghan ha raccontato quale sia il tratto di Harry che preferisce.

Il duca di Sussex è molto schivo e ha passato la mano alla moglie quando, durante la visita al centro benefico giovanile Waves for Change - che si occupa di avviare i giovani al surf in modo da tenerli lontani da gang, bullismo e violenza - gli è stato chiesto quale sia il proprio punto di forza. La duchessa di Sussex ha risposto che l’essere genitori è il loro più grande punto di forza, anche se entrambi stanno ancora imparando. Infine l’ex attrice ha detto che il Principe è “ il miglior papà ”. Harry a sua volta ha ribattuto che Meghan è “ la migliore mamma ”.

Meghan e Harry sono impegnatissimi in Africa. Hanno visitato il Lunchobx Fund, un ente caritatevole che fornisce pasti gratuiti ai ragazzini in età scolare - lo stesso ente per cui, alla nascita di Archie, i duchi hanno invitato i follower sui loro canali social a effettuare delle donazioni.

Inoltre, i Sussex hanno visitato la moschea di Aural - Meghan ha coperto il suo capo per l’occasione - prendendo poi il tè con i residenti locali. Inoltre è emerso che la coppia abbia cenato in casa con una coppia locale.

