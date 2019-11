Harry Styles, i fan lo aspettano accampati per tre giorni

Harry Styles dovrebbe essere più che orgoglioso di avere alle proprie spalle un nutrito numero di fan che sarebbero disposti a tutto pur di incrociare, anche solo per un attimo, lo sguardo dell'ex leader della boy band degli One Direction.

E di certo il cantante - che ha debuttato anche come attore nel Dunkirk di Christopher Nolan al fianco di Tom Hardy e Kenneth Branagh prima di entrare in trattative per prestare il volto al principe Eric nel Live Action de La Sirenetta - non si aspettava di essere accolto da una piccola folla umana che lo ha atteso per tre giorni, a New York, con temperature assai rigide.

Harry Styles, infatti, era atteso al famosissimo 30 Rock, indirizzo di New York che non solo ha dato il nome ad una serie con Tina Fey e Alec Baldwin, ma è anche il luogo storico dove viene registato il SNL - Saturday Night Live, lo show comico più famoso al mondo. Show in cui Harry Styles era atteso come ospite per pubblicizzare il suo nuovo album, Fine Line, che verrà lanciato sul mercato il prossimo 13 Dicembre.

I fan si sono messi in fila ben tre giorni prima: chi per avere la speranza di accaparrarsi un biglietto per assistere alla registrazione con il cantante in sala, chi per avere solo l'occasione di vederlo, seppur da lontano, sfilare verso l'entrata dell'edificio.

Alla vista dei suoi fan, pronti a sfidare le temperature rigide che in questi giorni sono calate su New York, Harry Styles ha deciso di aiutarli come poteva. Ha mandato ai ragazzi accampati pizze e snack per aiutarli a fronteggiare il gelo e la lunghissima attesa che si prospettava loro davanti. Tantissimi ragazzi erano sulla Sixth Avenue, a Midtown, chiusi nei propri sacchi a pelo e una fonte vicina a Harry Styles ha dichiarato a Page Six che il cantante: "Non riusciva a sopportare l'idea di vedere tutti quei ragazzi al freddo e ha fatto sì che gli venisse servito cibo caldo ogni giorno d'attesa".

Harry Styles, intanto, ha preso parte al SNL - Saturday Night Live nella doppia veste di ospite e di performer. Non c'è dubbio che il suo prossimo album sarà di nuovo un successo sul mercato. Con fan così determinati è difficile ipotizzare il contrario.

