Hater attacca Chiara Ferragni: "Idiota, inspida bionda"

Sembra proprio che le critiche a Chiara Ferragni non si smorzino mai. L’influencer, volata ad Amsterdam per presentare la nuova capsule di make-up in collaborazione con Lancome, ha postato una serie di foto dell’evento che l’ha vista protagonista, ma come spesso succede, ha ricevuto delle critiche particolarmente maleducate, a cui stavolta la bionda moglie di Fedez ha ribattuto prontamente. “Ho adorato il mio evento Lancomeofficial x ChiaraFerragni ad Amsterdam”, si legge nella didascalia di accompagnamento alle foto.

Ma un commento piuttosto offensivo e inaspettato di un hater, sembra aver oltrepassato il limite: “Sembri la compagna di classe mucculona, cioè idiota, inspida bionda a cui la madre scrive amore mio su Instagram perché in privato non glielo può dire… quella che ha il fidanzato minchia, praticamente senza cervello… tutti abbiamo avuto una compagna di classe così nella vita.”