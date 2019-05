Haters scatenati contro Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha postato una bella immagine dall’appeal primaverile, sia per l’allegra location all’aperto che per il look colorato scelto. Jeans rosa e tshirt gialla in nome di una bella stagione che fatica a imporsi sul maltempo che affligge tutta Italia.

Se il suo look ha convinto tanti follower che l’hanno riempita di complimenti per il suo modo di essere sempre trendy, proprio questa giovinezza ostentata non convince gli hater che puntualmente attaccano la Marcuzzi sull’età.

Le sue 46 primavere meriterebbero, secondo loro, un look più consono che quello di una teenager.

“ Ti stai a fa’ vecchia ” le scrivono, definendola con ironia “ l'eterna giovinotta... ”, anche se in molti, se non altro, sono “ contenti ” non solo di “ vederla vestita normale ” dati i look di scena che Alessia ama sfoggiare quando è in onda, ma soprattutto per i jeans che “ coprono le tue gambe storte ”.